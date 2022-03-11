俄羅斯人狂買「麥當勞漢堡」塞爆冰箱！轉賣價格驚呆全場
俄烏戰爭持續，除了許多國家發聲譴責以外，不少跨國企業也做出制裁，像是美國速食業巨擘麥當勞8日就宣布，暫停在俄羅斯所有業務、關閉850間分店，讓俄國民眾擔心再也吃不到麥當勞，各地門市湧入大量人潮，而麥當勞的熱門產品「漢堡」、「可樂」也變熱門轉手高價商品，甚至有人買一堆漢堡塞滿冰箱，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 11:33:40｜2022-03-11 11:42:29
有一名外國網友在論壇Reddit發文，表示他有一位俄羅斯友人趁著麥當勞歇業前，竟然一次買超多漢堡，把家中冰箱塞爆，光是漢堡就多達50幾個，讓網友看了驚喊「拿去轉賣就會發財」、「這肯定可以以高價出售」。
也因為停業恐慌，麥當勞熱門產品「漢堡」和「可樂」也變成俄羅斯拍賣網站上的「高價商品」，就有網友曝光多張拍賣網站上的截圖，從圖片上可以看到一份麥當勞套餐、漢堡，價格竟被喊到「上萬元盧布」，換算下來平均一個漢堡就要10000盧布（約新台幣2400元），一杯可樂也要台幣362元，與原價價差極大，利潤相當可觀。
此外，網路上也瘋傳許多俄羅斯麥當勞門市湧入大量人潮的照片，就有國外民眾目擊某間麥當勞外排隊買得來速的車子，竟綿延了800公尺；也有一名駐俄的愛爾蘭記者表示，莫斯科普希金廣場一間麥當勞門市也有大量民眾前來排隊。（ 編輯：郭佩蓉）