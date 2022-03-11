出門前穿搭想破頭？近6成人「這時間內」解決：睡得超飽
出門前好好打扮，不僅能給人好印象，還能增添自信，保持一整天的好心情。不過，就有位女網友感到困擾，因為她總是會花上一個小時穿衣服，要換到最滿意的樣子才肯出門，便詢問大家都會花多少時間呢？結果2萬多人當中，近6成的人在10分鐘內就搞定，「這樣就能睡飽一點啦」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 11:57:44
網路學生論壇Dcard，有位女網友以「出門前花多少時間在穿搭？」為標題貼文，她坦言，自己每天出門前，大概會花上1個鐘頭想穿搭，即便睡前就已經想好，但起床後總是會上好幾套，搭到最滿意的樣子，因此都會提早一個半小時起床，不然就會遲到。
不過，原PO直言「雖然是真的頗累，好想多睡一點，但穿成自己喜歡樣子出門，一整天心情都會很好！滿好奇有沒有人比我花更多時間在穿搭的」。結果在2萬多人的投票中，結果有58%的網友都選擇了「10分鐘內解決」，其餘則是「半小時內」29%、「半小時到一小時」10%、「一小時以上」3%。
大家紛紛留言「睡前想好，隔天五分鐘內搞定穿搭，不會像妳一樣換來換去」、「我會先搭好一週要穿什麼，這樣就可以睡飽一點了」、「平常10分鐘，如果認真打扮20分鐘」、「我會前一天先決定，拿出來，能多睡就多睡」。
不過也有人分享，「假日出去會細心打扮＋全妝，上班隨便穿」、「上班而已，牛仔褲襯衫連想都不用，一分鐘完畢」、「看到順眼的顏色就隨便抓，簡單又方便」、「唯一會動腦的時候是看氣象決定長袖短袖」、「曖昧對象之類的，超認真，一個小時都有」。（編輯：詹鎰睿）