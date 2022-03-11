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安全提升！六期 Toyota Coaster 中型巴士全新上市

▲ 安全提升！六期 Toyota Coaster 中型巴士全新上市
▲ 安全提升！六期 Toyota Coaster 中型巴士全新上市

2GameSome - 有車賞

2022-03-11 14:55:00

Toyota 總代理和泰汽車宣佈 3/11（五）全新導入日本進口 Coaster 六期中型巴士，本次對應六期排放法規、全車系配備六速自排變速箱並新增多項安全配備。本次新增引進一款 20 人座日本製豪華絨布材質高椅背車型，提供星級飯店或有商務貴賓接送需求的業者多一種選擇。

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成市佔率 有口皆碑

Coaster 自 1963 年問市至今已 59 年，目前屬於第四代車型。分析近年國內中型巴士市場，總市場台數年約 400 台，Coaster 於 2021 年國內市占率更直逼 6 成。

全新動力

全新 Coaster 車型動力搭載 2.8 升柴油渦輪增壓 1GD 引擎，最大馬力 150ps、最大扭力 42.8 kgm，搭配全新導入 6 速手自排變速箱，提供便捷操作減輕駕駛疲勞。

科技配備、安全第一

本次導入之 Coaster 新車全面升級主、被動安全配備，全車系標配 VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、PCS 預警式防護系統、LDWS 車道偏離警示系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統，車身符合歐盟 R66 大客車強度規範之高剛性結構車體，此外，全車線束材料符合大客車法規難燃性要求，乘客車門配備原廠自動防夾功能。

舒適便利

內裝部份，儀錶板配備新型 MID 儀錶資訊顯示幕，並領先法規導入數位式行車記錄器、整合視野輔助系統，讓車輛的行駛資訊保存查詢與路線控管更加確實。車內空間配置提供 13 人座路線車型、19/20/21 人座觀光車型供買家選擇。

全新 Coaster 即日起於和泰汽車全台所屬商用車經銷商長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車接單銷售，可洽全台營業據點或至 Toyota 商用車官網查詢，或致電和泰汽車顧客服務中心 0800-522567 洽詢。

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