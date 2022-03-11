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難度破表！夜市娃娃機冒「地獄級神物」　神人看了都投降

▲有民眾路過士林夜市，看到一個堪稱是地獄級難度的夾娃娃機台。（示意圖／記者李春台翻攝）
▲有民眾路過士林夜市，看到一個堪稱是地獄級難度的夾娃娃機台。（示意圖／記者李春台翻攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-11 15:57:18

夾娃娃機的風潮依舊，各位業者、台主們更是創意十足，祭出許多玩法、商品來吸引消費者。沒想到就有民眾遇到堪稱地獄級的機台，竟然要夾玻璃牛奶瓶，而且全都在水中，讓原PO直呼，還不如去買一瓶牛奶，畫面曝光後，也讓許多愛好者都嘆為觀止。

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臉書社團「爆廢公社」，有位網友PO出一段影片，可以看到夾娃娃機裡面，全部都是玻璃牛奶罐，而且還為了防止玻璃碰撞碎裂，台主還特別裝水，製造水流，讓牛奶瓶不斷流動，反而增加遊戲難度，這讓原PO不斷在影片中狂唸「太難了啦！最好夾的到啦！誰會夾啊，動來動去的」。

▲原PO投了30元，親自示範都夾不起來，不斷碎念，意外笑到大家。（圖／爆廢公社）
▲原PO投了30元，親自示範都夾不起來，意外笑倒大家。（圖／爆廢公社）
影片立刻引發上百人熱烈討論，「你賺到了遊戲體驗」、「知道浪費錢還夾」「超過二十元就不值得了」、「飲料為什麼不直接買」、「玻璃欸夾到會破吧」、「保夾的嗎？」原PO也透露，該地點位在台北市的士林夜市，面對大家熱議「浪費錢」，他也不禁自嘲「台主可能只騙到我這30塊」、「我女友也一直這樣唸我」。

也有玩過的網友透露，「只要對到就有了，保久乳溫度不會壞」、「不動的都很難夾還給你流動難度根本地獄級」、「這是我看過最難的機台」、「好不容易夾到一瓶，然後進洞口摔破了…不放棄又好運夾到一瓶，結果根本已經放到過期」、「之前夾過一台，可能剛弄，滿好夾的，後面可能太好夾改過，30塊夾不到一瓶，就沒再夾過了」。（編輯：詹鎰睿）

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