情侶AA制約會！他「多收女友2元」全網罵翻：人品的問題
現代社會追求男女平等，不少情侶間會協議「約會花費AA制」，但近日，有男網友卻因在平均分攤花費時，多收了女友兩元遭怒罵「太小氣」，讓他不解的上網抱怨女友，而事情經過一公開，網友卻反認為「這不是錢的問題，而是男方愛佔便宜」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 17:01:10
根據男網友於《靠北女友》發文抱怨，自己跟女友之間約會都是AA制，會由一方先付給店家後，到車上在平均分攤消費金額，但昨晚約會過後，一人需付的金額為1458元，男網友便跟女友說「那妳給我1460好了」，沒想到女友直接爆氣，怒罵他「怎麼那麼摳」，男網友詢問網友想法「你們覺得呢？」。
網友見狀紛紛吐槽，「我覺得這樣是略顯小氣了，要嘛就收剛好1458就算取整數也是1450，多收零頭真的是有點沒意思，就連跟朋友AA都不可能這樣多收了，何況是女友」、「不是直接說給我1400就好嗎？通常要人給我都是去零頭，自己給人都是補整數呀」、「通常都去尾數吧？你還自己自己加，不是白目就是無知，憑什麼你在那邊理所當然？」、「數學不好+不會做人」、「沒少收就算了，還多收，這不是摳，是佔人便宜，這麼講你算客氣了」、「你不是摳門，你是愛佔人便宜」。
也有網友分析女方生氣原因，「不是摳不摳的問題就感覺很差」、「問題出在『那你給我 ….好了』佔便宜還理直氣壯」、「考慮別人感受，有那麼難嗎？」、「連朋友都不敢這樣收吧？女生在乎的不是錢的問題，是感覺問題」、「如果你說1450應該就不會爆氣了，真的摳」；也有少數人幫原PO喊冤「我覺得不摳，就只是直男思維而已」。（編輯：鍾怡婷）