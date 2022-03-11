「自然人憑證」能幹嘛？過來人曝真實用途讚：根本是神卡
在現代人的錢包中，常塞滿各式各樣的卡片，為的就是在通勤、領錢、身份辨別等日常活動中，能更加方便，不過近日有民眾分享，她辦了一張「自然人憑證」之後，才驚覺這張卡好像沒什麼用，內行們看了紛紛搖頭直言「這張功能很強大」、「明明就超多用途」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 18:43:51
一位女網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，某天她到戶政事務所辦了一張「自然人憑證IC卡」，不過回到家後越想越奇怪，認為自己日常生活中好像都用不到這張卡，於是沮喪的表示「我是個傻子吧！這張是不是沒什麼用」？
貼文引發熱議，有網友留言「這張卡是啥」、「這張能幹嘛」、「沒看過這種卡耶」；而內行們則紛紛提到「很有用！網路上的身分證，要辦什麼都用的到」、「使用政府線上服務時還蠻好用的」、「有開店的、需要報稅的人必備」、「辦公務不用去現場、提款卡被鎖用這張就能解除，改銀行資料、公司報稅、申請公司行號，這張都能處理」、「辦很多事不用出去人擠人，要收好」。
事實上，「自然人憑證」就是「網路身份證」，可以在網路上直接申辦各種事項，只要年滿18歲，攜帶身份證正本、準備Email以和250元，到戶政事務所即可辦理；用途方面，可以拿來報稅、開立數位帳戶、辦信用卡，或申請戶籍謄本、查詢勞保勞退、就醫資料或申請健保卡等政府業務。（編輯：張志浩）