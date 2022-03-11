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乘客不忍了！揭高鐵「暗黑搭法」怕爆　苦主哭：根本禍害

▲有網友近日抱怨搭乘高鐵時，意外遇到前方乘客的自私搭法，瞬間引起討論。（示意圖／翻攝自台灣高鐵臉書）
▲有網友近日抱怨搭乘高鐵時，意外遇到前方乘客的自私搭法，瞬間引起討論。（示意圖／翻攝自台灣高鐵臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-11 18:51:22

台灣大眾運輸發展日益完善，其中「高鐵」就因快速、準時且乾淨等優勢，成為不少乘客首選的移動方式之一。不過，就有一網友近日抱怨搭高鐵時，意外遇到前方乘客的自私搭法。貼文曝光後，也引來不少苦主們認同留言。

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原PO於Dcard上抱怨，表示自己搭高鐵時，前方坐了一位女乘客，但對方一上車後立馬將椅子調整到最低，「平常習慣都會放一杯咖啡、紅茶在圓圈圈裡面，今天搭最後一班就沒有放了，如果直接把椅子倒下來最低，會撞到飲料嗎？ 撞到算誰的？」

▲網友抱怨，指出前方乘客才剛上車，就將椅子後放到最低。（圖／翻攝Dcard）
▲網友抱怨，指出前方乘客才剛上車，就將椅子後放到最低。（圖／翻攝Dcard）
貼文一出，馬上釣出不少苦主留言，「飲料杯太高會被擠到！上次我的就被擠到過，整個杯子被壓到一半爆出來」、「雖然說那是權力沒有錯，但說穿了注意一下後面的人狀況也是應該的責任不是嗎？」、「真的很自私，後面的人位子很小，會超不舒服」、「座椅放低是搭乘權益，那下車前可以記得恢復原樣嗎？常常遇到放超低就直接走人，後面那排裡面的人如何出去……是健忘還是沒公德心？」、「我也超討厭前面放超低，根本禍害」。

但也有乘客意見不同，反而認為「如果很難進去請對方稍微調高一下，對方不會讀心術，另外調低是搭乘的權益。」、「今天椅子設計就是這樣 ，有規定說只能調多低？沒有的話為什麼不行，你覺得這樣影響到你，可以去找高鐵服務人員，或是寫信建議喔」、「人家上班一整天很累，椅子還要為了後面的陌生人不能調低，你怎麼不一次買4張票？前右後都買起來啊」、「不爽去買商務艙啊！位子大到你可以站起來跳舞」。

不過，也有人緩頰，指出「同理心問題，自己坐得舒服很重要也是權利，但不是每個人會考慮到會否影響他人，因為在他們角度而言我爽就好，這是我的權利、我要看你臉色嗎等等。互相體諒比較重要，如果真的妨礙到自己你請服務人員幫手或跟對方溝通也是你的權利。」（編輯：陳雅雲）

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