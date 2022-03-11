乘客不忍了！揭高鐵「暗黑搭法」怕爆　苦主哭：根本禍害

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貼文一出，馬上釣出不少苦主留言，「飲料杯太高會被擠到！上次我的就被擠到過，整個杯子被壓到一半爆出來」、「雖然說那是權力沒有錯，但說穿了注意一下後面的人狀況也是應該的責任不是嗎？」、「真的很自私，後面的人位子很小，會超不舒服」、「座椅放低是搭乘權益，那下車前可以記得恢復原樣嗎？常常遇到放超低就直接走人，後面那排裡面的人如何出去……是健忘還是沒公德心？」、「我也超討厭前面放超低，根本禍害」。
但也有乘客意見不同，反而認為「如果很難進去請對方稍微調高一下，對方不會讀心術，另外調低是搭乘的權益。」、「今天椅子設計就是這樣 ，有規定說只能調多低？沒有的話為什麼不行，你覺得這樣影響到你，可以去找高鐵服務人員，或是寫信建議喔」、「人家上班一整天很累，椅子還要為了後面的陌生人不能調低，你怎麼不一次買4張票？前右後都買起來啊」、「不爽去買商務艙啊！位子大到你可以站起來跳舞」。
不過，也有人緩頰，指出「同理心問題，自己坐得舒服很重要也是權利，但不是每個人會考慮到會否影響他人，因為在他們角度而言我爽就好，這是我的權利、我要看你臉色嗎等等。互相體諒比較重要，如果真的妨礙到自己你請服務人員幫手或跟對方溝通也是你的權利。」（編輯：陳雅雲）