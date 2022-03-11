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面試官講什麼「看出不想錄取你」？一句話抖爆：凶多吉少

▲一名女網友最近聽到面試官離開時「補上一句話」，讓她當下心寒認為「凶多吉少」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）
▲一名女網友最近聽到面試官離開時「補上一句話」，讓她當下心寒認為「凶多吉少」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-11 21:55:01

不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。對此，就有一名女網友分享，最近聽到面試官離開時「補上一句話」，讓她當下心寒認為「凶多吉少」。

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原PO於Dcard上指出，自己出社會五年之久，曾從事零售採購相關行業，語言能力英文溝通尚可，過去工作上都是接觸外商，因此使用英文非常頻繁，韓文也有6級。但她透露公司受到疫情影響，收益少了許多，因而影響員工的薪資，故下定決心離職。離職後她決定轉換跑道，於去年開始陸續面試，但她無奈哭訴過程不太順利，幾乎沒有一間公司給她複試的機會。

然而，最近她剛好幸運得到某間外商的第二次面試通知，「和區經理面試完之後，我發現真的超想要在這邊工作，面試了一個半小時時間，聊了超級超級多」。但她在面試尾聲詢問一句「什麼時候會有結果？」面試官卻回應「盡量下週五之前做一個決定，因為她很多事項需要處理。」

她一聽這句瞬間心涼，認為「雖說面試沒有一個主要的跡象，我也曾經遇過說很喜歡我但最後無聲卡的公司，但我聽到『盡量下週五之前』我就覺得應該是凶多吉少⋯⋯」。原PO解釋，「盡量下週五之前」的回應，等同於這段時間還有其他求職者應徵。

這也讓她內心冒出「我真的能夠脫穎而出嗎」等負面想法。文末，她也失望直言「最近面試真的面試到心好累⋯ 我給自己設定離職後一個月內要找到工作，這個區間會太急嗎？」

▲運用STAR原則建構故事，讓你的話更有說服力。(圖／擷取自pexels）
▲女網友認為只要聽到「盡量下週五之前」的回答，錄取機會凶多吉少。(圖／擷取自pexels）
貼文一出，隨即引來不少網友安慰，「我覺得面試完也無法改變結果就別去想了，好好檢討這次的面試有沒有哪裡需要改進的地方」、「別想太多，工作面試也很吃運氣，我畢業都10年了，前陣子面試還被問為什麼大一成績不好問了1個小時」。

甚至有過來人分享類似經歷，「不用擔心啦！我面試時面試官跟我說因為還有其他人要面試，所以流程會拉比較長，我當初也覺得應該沒望了，結果第二天就收到錄取通知，我當時真的被面試官唬了」、「面談這麼久會上啦，耐心等待吧。我這份工作當初也是讓我等了一個月，主管也說很忙要晚點才能處理程序，而且同樣是外商，流程要經過國外審核自然要比較久」。（編輯：陳雅雲）

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