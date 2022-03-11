面試官講什麼「看出不想錄取你」？一句話抖爆：凶多吉少

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然而，最近她剛好幸運得到某間外商的第二次面試通知，「和區經理面試完之後，我發現真的超想要在這邊工作，面試了一個半小時時間，聊了超級超級多」。但她在面試尾聲詢問一句「什麼時候會有結果？」面試官卻回應「盡量下週五之前做一個決定，因為她很多事項需要處理。」
她一聽這句瞬間心涼，認為「雖說面試沒有一個主要的跡象，我也曾經遇過說很喜歡我但最後無聲卡的公司，但我聽到『盡量下週五之前』我就覺得應該是凶多吉少⋯⋯」。原PO解釋，「盡量下週五之前」的回應，等同於這段時間還有其他求職者應徵。
這也讓她內心冒出「我真的能夠脫穎而出嗎」等負面想法。文末，她也失望直言「最近面試真的面試到心好累⋯ 我給自己設定離職後一個月內要找到工作，這個區間會太急嗎？」
貼文一出，隨即引來不少網友安慰，「我覺得面試完也無法改變結果就別去想了，好好檢討這次的面試有沒有哪裡需要改進的地方」、「別想太多，工作面試也很吃運氣，我畢業都10年了，前陣子面試還被問為什麼大一成績不好問了1個小時」。
甚至有過來人分享類似經歷，「不用擔心啦！我面試時面試官跟我說因為還有其他人要面試，所以流程會拉比較長，我當初也覺得應該沒望了，結果第二天就收到錄取通知，我當時真的被面試官唬了」、「面談這麼久會上啦，耐心等待吧。我這份工作當初也是讓我等了一個月，主管也說很忙要晚點才能處理程序，而且同樣是外商，流程要經過國外審核自然要比較久」。（編輯：陳雅雲）