如何一句話分辨出台北人？行家全靠「2字」：在地人愛說
台灣各縣市皆有不同的地緣文化，其中台北是台灣首都，在經濟、文化等方面都有驚人發展，而在地人的生活習慣與特徵，時常成為網路上熱議話題。對此，就有網友好奇詢問「還有哪些台北用語？」而引來行家揭露「2字」秒看出台北人。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 22:34:20
原PO於PTT WomenTalk板上以「還有哪些台北用語？」為題發文，其於內文列出許多簡稱，包括北車（台北車站）、永豆 （永和豆漿）、館麥/赫麥（館前路麥當勞）、小黃（計程車）、小7 （7-ELEVEN便利商店）等。對此，他便好奇詢問「想要學習一下這種地方次文化，還有哪些台北用語可以學習？」
問題一出，隨即引來鄉民們討論，「真台北人，蘋果台語都講瓜果」、「K街、Y街、Z街」、「真的有人講北火嗎？我只聽過北車」、「擦布啊」、「沒聽過館麥，高中時代會用赫麥、成麥」。
但也有在地人跳出來反駁，指出多數簡稱根本沒聽說過，僅有「北車」簡稱才常使用，「除了北車，其他是誰在亂講話」、「北車以外的都外地用語」、「大概十五年前就已經在講北車」、「我土生土長身分證A開頭從未離開天龍國也只聽過北車，其他通通沒聽過」、「我也台北人，A開頭，只有用過北車小7剩下的從來都沒聽過啊！哪來那麼多奇怪簡稱啊」。（編輯：陳雅雲）