麥當勞「大麥克有隱藏版」？真相全場驚呆：吃N年沒看過
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；不過，就有一名網友日前買了大麥克，豈料拿到卻傻眼直呼「這是隱藏版嗎」，貼文及照片曝光後，網友也驚呼「吃N年沒看過」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 10:40:40
該名網友在PTT以「麥當勞推出隱藏套餐？」為題發文，表示室友傳了一張麥當勞大麥克漢堡的照片，可是自稱是「麥當勞愛好者」的原PO，卻從來沒看過這種漢堡。
從他PO出的圖片可以看到，有別於一般大麥克，他室友拿到的大麥克最上面的麵包竟然跟中間那層一樣，也難怪原PO從沒看過，「有人知道是什麼嗎？麥大克」？
貼文一出，掀起熱議，「阿不就大麥克」、「麥大客XDDD」、「我覺得麥大克滿好笑的啊」、「這個好笑」、「圓形三明治？」、「很有笑點」、「河童堡」。
不過，也有不少網友推測這應該是店員沒注意到，不小心放錯了，建議原PO可以回店內反應，店家應該會再補一個「正常」大麥克給他，「忙碌中出錯吧 XDD」、「店員失手？」、「去跟客服講」、「這個一定可以換，但店家這顆就送你吃，回收也是丟掉」；還有網友驚呼「第一次看到中間麵包的上層」、「原來中間那層張這樣，吃了N年都沒看過真面目」。（編輯：郭佩蓉）