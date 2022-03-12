直播經紀人「月薪爽賺15萬」？同行慘掀內幕：落差很大
網路越來越盛行，不少人也轉投直播、拍片、KOL等行業，商機相當龐大。不過就有位網友聽聞朋友當「直播經紀人」月入15萬，讓他不禁好奇「他們的賺錢機制是什麼」，貼文曝光立刻有過來人揭開內幕。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 10:54:19
原PO在論壇Dcard上發文提到「到了今年27歲，我跟高中死黨都還有聯繫，有次聽到其中一個朋友說，他現在在當直播經紀人，收入好像不錯，真的發現他穿著飲食都變得很講究，聽他說，這行好的時候一個月15-20萬都有，我開始好奇這個產業是真的有那麼好賺嗎？」
貼文曝光後立刻有不少網友驚呼「有聽別人分享過，也是真的賺那麼多，但其實水很深」、「口條好的人做這個真的蠻吃香，但也要有本事把直播主帶出名」、「有能力的話，直播跟YT當然好賺，不然為何那麼多人做？」「這個時代要嘛自己創業，要嘛走新興產業」。
但也有一些同行搖頭回應「我男友也有在兼職經紀人，他最好的時候一個月也才4萬」、「15萬有可能，但還是要看個人的能力啦，很多人都當兼職，一個月2萬就很了不起了」、「直播經紀人的收入落差很大，有可能你這季賺很大，公司下個月立馬就更改獎金規則讓你的收入瞬間砍半甚至更少」。（編輯：潘毅）