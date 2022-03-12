車站2百元拉麵「叉燒變白肉」！前員工認了：賣觀光客的
物價起飛，鄰近鬧區、車站的餐廳更因為租金關係，價格更是可怕。不過，近日就有位網友抱怨，明明點了一碗要價200多塊的豚骨拉麵，換來的卻像是酸菜白肉鍋，一點內容物都沒有，讓他直呼，「早知道就去吃超商！」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 11:27:50
有位女網友到Dcard上PO文「騙我是正常的拉麵？」她憤怒表示，平常都吃超商的她，當天想說難得好好吃一對晚餐，便在板橋車站點了一碗200多元的豚骨叉燒拉麵，怎料，一端上桌卻讓她氣到不行。可以從照片看到，原PO撈起來的每一片肉塊全是白肉，還以為點到了酸菜白肉鍋，就連什麼內容物都沒有。
原PO提到，由於實品和照片有出入，想詢問店家卻換來冷淡的態度，店員僅說一句「正常的」就草草打發掉，想投訴也一副事不關己的樣子，讓她直呼「完全壞了我的晚餐好心情，後悔莫及…早知道今天也吃超商？」。
網友紛紛看傻，「看太快還以為是超商速食杯麵，那個肉是全肥嗎？！」「那個肉的脂肪也太多 我不行」、「質感整個變路邊攤」、「還以為是豬頭皮」、「店員滿酸的，哈哈哈」、「不要侮辱拉麵好嗎？」「這間我上禮拜吃過，那個價錢有夠貴有夠不值得」。
也有許多過來人建議，「板車裡的餐廳要做一下功課再吃」、「這真的是正常的～幾年前剛開幕去吃一次就沒再去過了」、「我之前在板車B1上班，說實在的，那邊的東西幾乎都是給觀光客吃的」、「板橋車站都不便宜也不一定好吃，坐捷運到附近商圈吃吧…」。（編輯：詹鎰睿）