「12星座」週末運勢出爐！魔羯財運爆棚　天秤有機會脫單

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白羊座
這個週末你將迎來一場新的戀情，其實你的愛情運勢一直以來都有，只是關係都不夠明確。但是從本週末開始，清晰明確的桃花和戀愛關係將可以確定下來，請你一定要打破自己的戀愛窠臼，展開心胸去接受適合你的對象，必要時也請主動積極一點，成功機率就會越大喔。
金牛座
這個週末是你展開人際關係，廣結善緣的時刻，在職場上會有新進成員，可能是新同事，也有可能是空降的新主管。無論是誰，都請你持續做好自己份內的工作，千萬不能倚老賣老，萬事以和為貴。如果能在他們需要幫助的時候伸出援手，那麼你在公司的人際自然更上一層樓。
雙子座
這個週末你可能會因為工作崗位有點變動，所以變得更加忙碌，連週末都需要進辦公室加班，工作也變得更有難度、更有挑戰。此時請你靜下心去面對，話說心急吃不了熱粥，如果你用急躁，想應付了事的態度去做事，難度只會更增無減；反之平常心面對，你能更看得清問題點。
巨蟹座
最近在用錢、花錢、消費和生活的各種支出方面，都要特別的注意。這個週末你有小小的破財危機，很容易遇到消費破財的狀況。花錢投資更要注意，不要聽信別人炒股轉了多少錢，你就一頭熱的栽下去，先去瞭解在衡量自己的狀況去投資。另外要提防有人來借錢，請盡量避免。
獅子座
這個週末水星在你的健康宮位，這兩天可能會有一些值得開心慶祝的事情，所以你會放開懷的飲酒歡樂。貪杯過後隔天的宿醉會讓你吃不消，這還是小事，就怕你還因此耽誤了重要的工作或已經約定好的會議，導致公司損失，那才是因小失大。
處女座
這個週末是你為戀情加溫的最佳時刻，總是木訥不知道情調的你，該是時候調整一下自己了。請拿出積極的態度，營造對另一半溫柔貼心的舉動，比如買一束對方喜歡的花、或是下班訂個餐廳約對方吃個燭光晚餐、或是溫馨接送上下班，這些貼心的小舉動對你的感情、婚姻都是有大大的幫助喔。
天秤座
這個週末金火進入你的戀愛宮位，不要對感情失去信心，單身的你有可能迎來不少異性朋友的邀約、或是正在認真約會的對象與你確認彼此交往的心意。有伴的你，此刻你們在彼此的眼中特別的有吸引力，與另一半可以嘗試有別以往的約會地點，增添新鮮感，也許有機會就此互結連理。
天蠍座
這個週末水星進入雙魚，你可能會感覺到和他人溝通都呈現一個有理說不清的囧況，工作方面，口頭上的溝通請你盡量避免，使用電子郵件或是公告以白紙黑字的方式來說明，以防有心人傳錯話、誤會你的意思導致工作上出現狀況，而讓你背下黑鍋。
射手座
這個週末不少星體聚集在你的家庭宮位，或許家中最近會有不少紛擾的事，使你意識到需要多多關注自己的家人，或許你的父母、祖父母的健康出現小毛病，可能在就醫的過程中讓你很是擔心，而同時也讓你明白到生老病死人生無常的道理，要多珍惜與家人在一起的時光。
魔羯座
這個週末金火進入你的財帛宮位，好好把握這幾天任何可以進帳的機會，無論是金額小的訂單、友人突然拜託的兼職工作、隨意買張彩票這些都有可能讓你賺入超乎你腦袋想像的財富入你口袋。同時，如果有你不熟悉的事情需要你來執行，請你別拒絕，這是發掘自己的才華和潛力的時刻。
水瓶座
這個週末金火進入你的命宮，你迎來一個汰舊換新的時刻，換掉身邊破舊、過時或是不符合年紀需要的各種物品，在事業方面意味著你將進入一個新的循環，揮別過去的陰霾與阻礙，你的創意提案得到上司領導的認可與支持，將你的腦中的想法付諸實現。
雙魚座
這個週末金火進入你的心靈宮位，你會發現這幾天有一股能量在推動著你，想要讓自己變得更健康、更與自己的身體緊密連結。不妨在下一餐來臨之前，問問你的身體想要吃什麼、出門前，問你的身體想要穿什麼衣服、運動前，想要進行怎麼樣的運動，如此一來，可以增加你與你身體的親密度。（編輯：郭佩蓉）
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