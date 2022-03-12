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面試必問「多久能報到」！網推爆2正解　回這句薪水最低

▲求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉。（圖／擷取自pexels）
▲求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉。（圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-12 11:14:55

求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉，因此從進公司甚至到結束，每一刻都必須注意自己的言行舉止以及應答。而面試過的人肯定都知道，偶爾面試到尾聲時，人資或者面試官總會問「那你何時能上班？」這類的問題，那應該怎麼回答才能夠得體，且有高機率拿到offer呢？

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一名網友在PTT貼文指出「在面談的最後，人資通常都會問我們多久能報到，其實他的目的非常簡單，如果給你時間越久，你去面試別間的機會就更高，變數更多，站在公司立場想一下，他offer如果發給你了，就得等你等到你報到的那一天。 中間會是空窗，沒辦法補人的情況，要是你放棄offer，那他又得重新開始找人」。

「因此，這種問題的回答方法分為兩種，以面試者目的性來說，就是要拿到offer，那麼在你超級需要工作時，你就可以告訴人資約莫2個禮拜；如果你有把握能拿到別間公司的offer，那就告訴人資一個月的時間，因為不論哪種回法，你都會有工作，只差別前者是在該公司就職，而後者則是該公司無法等待，那就沒緣分，只好去別間公司上班。」

▲一位網友分享身邊友人面試工作時，對方卻要求到職後要簽署「三年內不結婚」合約。（示意圖／擷取自pexels）
▲網友傳授當面試官提及「多久能來上班」的問題時，應該如何得體的回答。（示意圖／擷取自pexels）
而貼文一出，網友也紛紛回應「其實正常回應就是兩禮拜沒錯，不要時間短到透露自己太需要這份工作，薪水容易被壓榨」、「因為很多新人不知道說公司錄取人要跑流程，大約也要一兩個禮拜，就以為時間不能拉那麼長，亂回什麼隔天、都可以這都很NG」、「推兩個禮拜回法，很不錯」、「我也是回應一個月內，因為還有別間面試，不能等的就只好去別家也可」。

而事實上，先前就有一名公司HR也在PTT透露「面對多久能上班」這樣的問題，其實只要給出「面試日開始計算兩週內的時間」即可因為通常不可能過沒幾天就上班，公司還要跑流程就大概是這個時間，中間時間夠你去面試別家做出挑選，先來到手的錄取門票最後才有選擇權；而千萬別回「一切配合公司」，這顯示你完全是「隨時都可以」、「沒其他事情可做」，因為你的好配合，會讓公司察覺「你非常需要這份工作」、「你沒有選擇權」，所以也難怪很多人撇開產業不說，進到公司後預期薪資跟加薪幅度都相當有限，因為在這題你已經洩漏你的底牌了。（編輯：張嘉哲）

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