面試必問「多久能報到」！網推爆2正解　回這句薪水最低

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「因此，這種問題的回答方法分為兩種，以面試者目的性來說，就是要拿到offer，那麼在你超級需要工作時，你就可以告訴人資約莫2個禮拜；如果你有把握能拿到別間公司的offer，那就告訴人資一個月的時間，因為不論哪種回法，你都會有工作，只差別前者是在該公司就職，而後者則是該公司無法等待，那就沒緣分，只好去別間公司上班。」
而貼文一出，網友也紛紛回應「其實正常回應就是兩禮拜沒錯，不要時間短到透露自己太需要這份工作，薪水容易被壓榨」、「因為很多新人不知道說公司錄取人要跑流程，大約也要一兩個禮拜，就以為時間不能拉那麼長，亂回什麼隔天、都可以這都很NG」、「推兩個禮拜回法，很不錯」、「我也是回應一個月內，因為還有別間面試，不能等的就只好去別家也可」。
而事實上，先前就有一名公司HR也在PTT透露「面對多久能上班」這樣的問題，其實只要給出「面試日開始計算兩週內的時間」即可，因為通常不可能過沒幾天就上班，公司還要跑流程就大概是這個時間，中間時間夠你去面試別家做出挑選，先來到手的錄取門票最後才有選擇權；而千萬別回「一切配合公司」，這顯示你完全是「隨時都可以」、「沒其他事情可做」，因為你的好配合，會讓公司察覺「你非常需要這份工作」、「你沒有選擇權」，所以也難怪很多人撇開產業不說，進到公司後預期薪資跟加薪幅度都相當有限，因為在這題你已經洩漏你的底牌了。（編輯：張嘉哲）