女神阿樂藏不住深V！邪惡禮服太誘人 拍照羞喊：變瘦了
被譽為「微笑女神」、「電競女神」的女星阿樂（林妤臻），因活潑天真的個性，和深藏不露身材，近年來人氣飆升，節目、工作業配更是接到手軟。阿樂今（12）日再秀性感，同樣讓人目不轉晴。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 15:47:40
阿樂在個人IG上PO出照片，興奮的分享「大家最近看到我都說：妳變瘦了欸！」明明是推薦場商業配的文章，但卻意外吸引眾人目光，仔細一看，原來是阿樂睽違許久，再度推出性感的沙龍照。
可以看到阿樂這次特別換上黑色細肩禮服，跪在地上望著鏡頭，好身材若隱若現，展現性感的同時又不失優雅氛圍，暫時拋開螢幕那搞笑幽默的形象，從小女孩真正蛻變成的女人。
照片一出，粉絲早已大噴鼻血，紛紛留言「好美唷」、「原來是鳳凰的力量」、「今天的阿樂有加辣喔」、「手中的草莓，一定很甜」、「我覺得阿樂原來比例就很美了」。
現年26歲的阿樂，原本是一名Twtich遊戲實況主，在因緣際會下從網路節目上發跡，進而紅到電視娛樂圈，靠著活潑個性，以及招牌笑臉，和好到不行的身材比例，人氣漸漸飆升。近幾年來努力運動後，身材彷彿再進化，不僅男生愛看，就連女粉絲都羨慕不已。（編輯：詹鎰睿）