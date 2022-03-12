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外送員見「1備註」抖爆！他愣看對面警局：我會被抓嗎

▲外送員見1備註抖爆，客戶指示超狂，他愣看對面警局：「我會被抓嗎？」（示意圖／Pixabay）
▲外送員見1備註抖爆，客戶指示超狂，他愣看對面警局：「我會被抓嗎？」（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-12 17:58:39｜2022-03-12 18:01:05

台灣現今外送服務相當發達，客戶若有特殊指示皆能填寫在APP上的備註欄，就有位外送員分享自己遇到的超狂備註，客戶坦然地將大門開啟秘招告訴他這個陌生人，這毫無界線的指示讓他有點心驚，傻看住戶家對面的警局，擔心這舉動會不會被警察抓走，貼文發出後引起熱議，沒想到遇到這情況的人不只有他！

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原PO於臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》發文，一名外送員在送單時，竟接到客戶在備註欄寫明「樓下的門請隨便用一支鑰匙轉開即可」，這毫無界線的指示令他這個陌生人感到心驚，擔心這般闖進別人家是否不妥，「客人家對面是派出所耶，會不會被抓+○×」。

▲客戶毫無戒心地告訴外送員如何打開自家大門，這讓外送員有些緊張。（圖／臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》）
▲客戶毫無戒心地告訴外送員如何打開自家大門，這讓外送員有些緊張。（圖／臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》）
眾人見此備註紛紛爆笑，安慰他不用擔心，然釣出許多也送過這家的同行「放心，這絕對是老客人」、「這家我送過！」、「我也送過」、「哈！我也有過...」、「送過XDDD」。 

有人則認為原PO想太多，客戶提供的是大門並非家門，不須如此大驚小怪「是大門又不是家門，你是哈嘍」，其他遇過相似經驗的人回覆「這個備註我也有看過，但我忘了以前是送到哪，應該是汐止」、「我還遇過門上有個洞，叫我手伸進去開」、「板橋不同地方遇過二次」。 （編輯：李惠婷） 

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