婚禮辦桌能賺錢？內行抖出「獲利關鍵」：一場就賺100萬
隨著時代的推進，民眾現在辦婚禮的模式越來越多樣，但無論是西式的教堂、宴會廳，或是傳統的辦桌、流水席，其所要花費的成本都是筆可觀的數字，對此就有網友好奇，「有人辦婚禮會賺錢嗎」？話題引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 19:39:38
一名女網友在Dcard發文提到，最近幾個月參加了好幾場婚禮，有戶外、宴會廳、教堂儀式等各種模式，而自己的好友主張「辦婚禮的錢不如拿去旅遊渡假、買房，另一位朋友則認為辦婚禮其實能賺錢」，原PO自己則覺得，「朋友不多的話，婚禮應該就是打平就不錯了吧」，並好奇詢問「請問有人辦婚禮真的有賺錢的嗎」？
貼文曝光後，有網友提到，能否賺錢很大的關鍵在「婚宴辦在哪」，「中南部有機會賺錢，但前提是禮金怎麼收」、「北部收回的禮金能打平桌錢就不錯，中南部宴席成本較低，是有機會賺的」、「我辦南部，禮金扣掉桌錢還剩7-8萬左右，還夠去度蜜月」、「台北的話，如果辦在飯店，又額外請新秘、婚攝、婚錄、婚佈那些，最多就打平」。
此外，也有不少人認為「過去父母包給親友的金額」很重要，「會不會賺錢，主要是看你請的人和雙方家的背景人脈」、「爸媽那時結婚封了半條街請了100多桌，扣掉酒席等還剩100多萬，會不會賺錢主要是看你請的人和雙方家的背景人脈，那時爺爺奶奶生意做的正大，來的同行、長輩都包很多」、「人家包的，以後你也是要還，所以主要是是看你家長輩以前都包多少」、「其實不能說賺，因為長輩包的是你父母之前包給他們的，只是父母不跟我們收這筆錢而已」。（編輯：張志浩）