這款「絕美米」被搶翻！婆媽讚：飯香濃郁 老公流口水
台灣人大多習慣餐餐米食，沒吃到飯就像少吃一餐，對米飯的口感自然敏感許多，這陣子一牌包裝精美的米便常常在各大社團被提起，許多網友稱讚這牌米在烹煮過程就會透出濃濃飯香，大人、小孩都非常喜愛，可也有部分網友認為名不符實，還有其他味道更上勝的米可選擇。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 21:03:15
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，說明近期有許多網友推薦大倉米舖的「少女之心的米」，在超市補貨時恰巧遇到買一送一，立刻搬起四包回家，她表示雖然這款還未吃過，但同牌的越光米相當不錯，家人也都稱讚好吃，而這次巧遇特價便立刻入手。
眾多主婦於文章下分享自己的心得，認為這款米飯香十足、Q彈有嚼勁，相當建議嘗試「這個米好吃」、「很好吃，煮的時候就超級香了！」、「明天就來去掃，固定吃這牌子的米，真的好吃！連小孩都很愛！」、「上次家樂福買一送一買來吃看看，果然不錯吃，有芋頭香氣，米煮熟後保有一點黏性，米粒Q度也夠，特價買很超值」、「這米好香喔！第一次煮，居然有米飯香，老公還問我這是什麼味道，好香！」、「這個真的很好吃。我上次買8包」。
可口味的喜好見仁見智，部分網友則持相反意見「個人覺得還好」、「我覺得一點都不好吃啊！不懂好吃的點在哪」，並推薦其他他們認為味道更棒的米「我覺得關山香米比較好吃」、「牛奶皇后米相對比較好吃」、「芋香米比較好吃」、「這個價錢直接產地買鹿野」。 （編輯：李惠婷）