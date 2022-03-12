錢都最強不是火鍋！「隱藏版美食」內行必吃：完勝冰淇淋
吃火鍋是朋友們聚會、相約吃飯的好選擇，而知名連鎖品牌「錢都」就是不少人喜愛的火鍋店，而近日就有網友到錢都用餐時，意外發現一款「隱藏版美食」，許多老饕看完也頻頻點頭認同，直呼「這樣點才內行」！
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 21:02:39
原PO在PTT發文指出，某天他到錢都用餐時，發現菜單上有一款「醉雞」，心血來潮就點了一份來吃，想不到吃完後，竟然好吃到令他大開眼界，激動的表示「這樣一份160很便宜啊，錢都的本體應該是醉雞吧，有沒有這方面的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「蛤？有賣醉雞嗎」、「沒吃過耶，真的假的」、「這是隱藏版嗎」；貼文也釣出內行網友回覆「這真的超好吃＝＝」、「吃錢都就是衝著醉雞去的」、「點最便宜的鍋+醉雞，超划算」、「用點數換過，比冰淇淋好吃」。
事實上，過去也曾有網友在Dcard以「大家吃錢都有必加點的東西嗎？」為題發文，留言區中就不少人認為醉雞很好吃，「醉雞跟滷肉飯，去錢都點這兩樣」、「醉雞真理」；不過也有內行強調「醉雞好像要到直營店才能吃」、「加盟店有些沒醉雞」、「醉雞真的比較少人知道，沒人點就會放到冷掉虧本，所以加盟店比較少會有」；此外，也有吃過的人抱持不同意見，認為「覺得醉雞還好」、「火鍋店吃這個還是感覺怪怪的」、「吃過，沒啥感覺」。（編輯：張志浩）