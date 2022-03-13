台中一中師生互嗆！校友認學弟錯了：比老師壞百倍在等你
台中一中日前爆出學生和老師在課堂上對嗆，引發社會關注。對此，身為台中一中的校友，沈政男醫師也發表看法，他認為音樂老師可以輕鬆點，不用主宰一切，若有心理學眼光，就不會從故意、惡意的角度來看待學生，至於學生把影片錄下來，貼到網路上公審，也是錯誤的做法，並以過來人身分提醒，將來出社會「比老師壞一百倍的人等你」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 09:37:39
沈政男醫師臉書12日晚間表示，師生衝突該怎麼處理是一回事，但把過程影片貼到網路是節外生枝，也是錯誤的做法，「學長不用跟你解釋太多，等你下次成為網路公審的受害人就會知道。」再來，他也認為側錄的同學「我有錄影的權利！」也是錯的，「你可以錄下上課教材，但師生互罵已跟教材無關，屬於隱私範圍，不能隨便錄影。」
沈政男也給予學生建議，「如果對教學品質有意見，可以從整個教育制度來思考，或者循回饋管道來反映，而不是跟老師在那邊大小聲，X來X去」、「要吵架與衝突，等你出了社會，好多比老師壞一百倍的人會在前方等著你。」
另外也建議音樂老師，「音樂課不是大考科目，可以輕鬆一點，不需要那麼主宰一切，一定要學生怎麼報告」、「老師們面對各式各樣的學生，如果能有心理學眼光，會比較能夠了解學生的行為動機，而你有了理論，就不會從故意、惡意的角度來詮釋他們的行為了。」最後也希望雙方真的能夠好好溝通，解決問題。（編輯：詹鎰睿）