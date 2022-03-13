COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台中一中師生互嗆！校友認學弟錯了：比老師壞百倍在等你

▲台中一中音樂老師嗆學生牽亡魂，引起社會關注。（圖／翻攝Google Map）
▲台中一中音樂老師嗆學生牽亡魂，引起社會關注。（圖／翻攝Google Map）

編輯中心/綜合報導

2022-03-13 09:37:39

台中一中日前爆出學生和老師在課堂上對嗆，引發社會關注。對此，身為台中一中的校友，沈政男醫師也發表看法，他認為音樂老師可以輕鬆點，不用主宰一切，若有心理學眼光，就不會從故意、惡意的角度來看待學生，至於學生把影片錄下來，貼到網路上公審，也是錯誤的做法，並以過來人身分提醒，將來出社會「比老師壞一百倍的人等你」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈政男醫師臉書12日晚間表示，師生衝突該怎麼處理是一回事，但把過程影片貼到網路是節外生枝，也是錯誤的做法，「學長不用跟你解釋太多，等你下次成為網路公審的受害人就會知道。」再來，他也認為側錄的同學「我有錄影的權利！」也是錯的，「你可以錄下上課教材，但師生互罵已跟教材無關，屬於隱私範圍，不能隨便錄影。」

▲台中一中教務主任彭佳偉今代校方發表四點聲明。（圖／中一中提供，2022.03.12）
▲台中一中教務主任彭佳偉代校方發表聲明，並強調下週一（14日）會邀師生溝通，盼平息事件。（圖／中一中提供，2022.03.12）
沈政男也給予學生建議，「如果對教學品質有意見，可以從整個教育制度來思考，或者循回饋管道來反映，而不是跟老師在那邊大小聲，X來X去」、「要吵架與衝突，等你出了社會，好多比老師壞一百倍的人會在前方等著你。」

另外也建議音樂老師，「音樂課不是大考科目，可以輕鬆一點，不需要那麼主宰一切，一定要學生怎麼報告」、「老師們面對各式各樣的學生，如果能有心理學眼光，會比較能夠了解學生的行為動機，而你有了理論，就不會從故意、惡意的角度來詮釋他們的行為了。」最後也希望雙方真的能夠好好溝通，解決問題。（編輯：詹鎰睿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀