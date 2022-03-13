吃麥當勞「多喊1句」漢堡秒變身！內行揭神優勢：超方便

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貼文一出，掀起熱議，「以前勁辣雞腿堡盒裝，現在袋裝，是怎樣啦」、「勁辣雞腿堡變得跟麥香雞同一等級的感覺」、「紙盒才有fu」、「麥香魚麵包是用蒸的，用紙會黏住」、「麥香魚一直都是紙盒包啊」；也有網友點出「漢堡紙包」的優點，「紙盒超廢，我都要求紙包」、「我覺得用紙包比較方便拿耶」。
其中，還有一位自稱是在麥當勞前員工的網友表示，「穿黑條紋五年！麥香魚不能悶住，大麥克紙包要用大張紙。還有大麥克是正調理，紙包要反調理，大麥克指定紙包還必須漢堡做完專程翻一圈，配料可能會灑出來。正調理就是底層打醬然後放配料最後蓋；反調理就是在底層打醬放配料最後屁股上去頂。所有漢堡都可以要求紙包，只是大麥克因為是少數正調理的漢堡又比較大，紙包要特地挑大張包裝紙，還要特地把漢堡翻過來，因為麥當勞的通用紙包法是對反調理的」。
該名網友接著說，「另外，盒裝質感比較好，所以BLT系列是盒裝，大麥克算招牌品項，魚就真的是風味問題。盒裝漢堡要求紙包還有一個風險，因為沒有專用包裝紙，只能拿其他的來用，萬一廚房櫃台沒溝通好你可能會拿到錯的餐點」。
綜合網友所述，盒裝漢堡看起來質感較好，因此BLT系列都是盒裝；而大麥克算麥當勞招牌品項，且若要求紙包大麥克，店員處理起來較為繁瑣；麥香魚則因為漢堡是用蒸的，因此若使用紙包會悶住影響原本風味；不過所有漢堡都可以和店員要求「紙包」，只要在結帳時和店員多說一句、事先告知，就能得到網友認為「更方便拿取漢堡」的紙包漢堡。（編輯：郭佩蓉）