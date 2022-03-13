嗆手扶梯左邊不能站人！爆走女「硬拗全台灣」 笑翻全場
雖然沒有明確規定，但大家仍習慣搭手扶梯時站右邊，左邊則讓給趕時間的人走，相關爭議不斷。對此，有位網友就碰到一位非常不禮貌、又趕時間的小姐，堅持左邊不能站人，結果一番爭論後，原PO就把對方嗆爆，故事也讓眾人樂到不行。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 11:08:11｜2022-03-13 11:12:12
臉書社團「爆怨2公社」，有網友PO文分享，他和室友搭手扶梯的趣事，「我終於因為搭手扶梯站左邊嗆了」，原來她遇到一位非常沒有禮貌的女子「喂！左邊不能站人！」更聲稱「妳不知道捷運規定左邊不能站人嗎！」「全台灣只有你們二個認為左邊可以站人吧！我趕時間！借！過！」。
這讓原PO兩人感到傻眼，強忍怒氣和對方好好溝通「妳不會說請嗎？禮貌呢？」「小姐，捷運早就開放左邊可以站人了、「趕時間可以早一點出門，您資訊落後我真的不怪您～」最後，對方僅嗆「妳一點常識都沒有還那麼惡劣！再不讓我過一定爆料妳！」。
這讓原PO忍不住痛批，「洗類喂X小？通常說請借過我還是會讓一下，但您這種公主病態度，讓我只想對著您噴耶，穿着厚底高跟衝手扶梯的您，讓我擔心哪天會不會因此跌倒受傷上了地方新聞…看到一定笑妳！」
大家看完後紛紛留言，「資訊撥接網路的嗎？」「我曾經被趕時間的撞到差點滾下去」、「等下那位小姐會不會上爆怨」、「我們期待她發文！」「等他發文被打臉」。
事實上，「右側站立、左側通行」是台北捷運很久之前的標語，現今一律聲稱「緊握扶手、站穩踏階」沒有硬性規定該站左站右。此外，多數民眾也建議，趕時間的人應該去走樓梯，以免在手扶梯上奔跑釀成意外。（編輯：詹鎰睿）