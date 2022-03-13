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在竹科打拼生活！前輩苦曝「5致命缺陷」：無法忍就別來

▲新竹科學園區是全台灣高薪產業密度最高的地方，一些工程師也會在附近置產方便上班。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲新竹科學園區是全台灣高薪產業密度最高的地方，一些工程師也會在附近置產方便上班。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-13 10:39:27

新竹科學園區是全台灣高薪產業密度最高的地方，一些工程師也會在附近置產方便上班。然而卻有前輩跳出盤點在竹科附近生活的「5致命缺陷」，貼文也引起討論共鳴。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「給想來竹科工作的新鮮人的一句話，如果是對生活品質有要求的人千萬不要到新竹，本人新竹工作兩年，除了薪水可以讓我感到欣慰外，提到在新竹的生活就只有滿滿的厭惡」。

▲一名在竹科工作的男網友表示，今年公司年終將發放八個月，讓他非常開心。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名在竹科附近工作生活兩年的網友，分享日常經驗談。（示意圖／翻攝Pixabay）
他隨後也開始盤點竹科附近的5面相缺點：

食：新竹沒有美食這句話是不對的，新竹有美食，也有我很愛的店家，但仍無法否認新竹是美食沙漠，一位距離交通、停車大多不方便，花了大把時間吃到的東西也不過就算好吃的程度，完全不划算。

住：貴，只有愈來愈貴。兩年前租的個人套房在9000上下，今年已經漲到11000，且隔音不佳、潮濕，只要愈靠近竹科就愈貴，想要有居住品質就乖乖拿通勤時間交換。

行：路小車多、違停多人行道少，每天騎車在路上只有滿滿的煩躁感，道路設計莫名其妙，直行突然就往左往右偏移，到了路口突然變成限右轉車道，而且在新竹基本上沒機車、汽車就無法出門敢走路出門的我都覺得是在趕天堂路。

樂：新竹哪裡有娛樂，知道的歡迎告訴我，下班後健身房每天都是滿人，跑步的話基本上只能往清交去，國中小不是不開放就是全暗的。

醫療：就缺乏，評價好的診所記得先預約，現場掛號不見得有時間排你看診。

最後原PO也感慨「竹科發展很迅速，但周圍的生活環境落後大概10年以上，如果沒打算忍受這樣的生活機能，建議一開始就別來」。

不少過來人看完也紛紛贊同「真的很中肯，但稍微平反一點新竹交通也是有優點的，我覺得竹科工程師行車禮儀很好」、「新竹真的就是連吃個連鎖牛排都要排隊的垃圾地方」、「新竹人路過，這裡交通方面，真的是非常的不方便，交通真的也很亂，外出工作真的要小心安全」、「我一直覺得，新竹的人都塞在巨城裡，吃喝玩樂購物都在裡面」、「在竹科工作兩年的路過...真的很難愛上新竹，吃的玩的少到可憐」。（編輯：潘毅）

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