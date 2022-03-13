在竹科打拼生活！前輩苦曝「5致命缺陷」：無法忍就別來

我是廣告 請繼續往下閱讀
他隨後也開始盤點竹科附近的5面相缺點：
食：新竹沒有美食這句話是不對的，新竹有美食，也有我很愛的店家，但仍無法否認新竹是美食沙漠，一位距離交通、停車大多不方便，花了大把時間吃到的東西也不過就算好吃的程度，完全不划算。
住：貴，只有愈來愈貴。兩年前租的個人套房在9000上下，今年已經漲到11000，且隔音不佳、潮濕，只要愈靠近竹科就愈貴，想要有居住品質就乖乖拿通勤時間交換。
行：路小車多、違停多人行道少，每天騎車在路上只有滿滿的煩躁感，道路設計莫名其妙，直行突然就往左往右偏移，到了路口突然變成限右轉車道，而且在新竹基本上沒機車、汽車就無法出門敢走路出門的我都覺得是在趕天堂路。
樂：新竹哪裡有娛樂，知道的歡迎告訴我，下班後健身房每天都是滿人，跑步的話基本上只能往清交去，國中小不是不開放就是全暗的。
醫療：就缺乏，評價好的診所記得先預約，現場掛號不見得有時間排你看診。
最後原PO也感慨「竹科發展很迅速，但周圍的生活環境落後大概10年以上，如果沒打算忍受這樣的生活機能，建議一開始就別來」。
不少過來人看完也紛紛贊同「真的很中肯，但稍微平反一點新竹交通也是有優點的，我覺得竹科工程師行車禮儀很好」、「新竹真的就是連吃個連鎖牛排都要排隊的垃圾地方」、「新竹人路過，這裡交通方面，真的是非常的不方便，交通真的也很亂，外出工作真的要小心安全」、「我一直覺得，新竹的人都塞在巨城裡，吃喝玩樂購物都在裡面」、「在竹科工作兩年的路過...真的很難愛上新竹，吃的玩的少到可憐」。（編輯：潘毅）