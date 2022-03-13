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年薪250萬追超商女店員！科技男「出招」被秒拒：該檢討

▲一位年收250萬的科技新貴，「出招」追求超商女店員，沒想到卻立刻被拒絕。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲一位年收250萬的科技新貴，「出招」追求超商女店員，沒想到卻立刻被拒絕。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-13 11:07:30｜2022-03-13 11:08:49

擁有高薪工作，就能在感情的世界中無往不利？一位年收250萬的科技新貴，「出招」追求超商女店員，沒想到卻立刻被拒絕，詳細過程曝光，也立刻有不少鄉民點破關鍵問題。

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原PO在論壇PTT上分享友人遭遇「朋友在科技業上班，前陣子他說年薪差不多破250萬了，又突然外出環島跑到我住的縣市，本來以為他是來炫耀的，結果見面一開口他就嘆了氣」。

原PO好奇追問，朋友才坦白「租屋處附近巷口超商，最近來個女店員是我的菜，就趁優惠買了幾百杯拿鐵，然後早晚都去領一杯」；這樣的狀態延續了一個月，女店員也對科技哥有些印象後，男方便鼓起勇氣邀約她去看展覽，結果立刻遭對方打槍拒絕。

▲存摺示意圖。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲原PO的朋友從事科技業，去年領了250萬年薪，卻在戀愛路上走得顛簸。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
「朋友覺得很難過，就跟公司請了幾天假騎重機去環島散心」，聽完詳細經過也讓原PO困惑「年收這麼高，卻連超商店員都追不到？」不少鄉民則苦笑回應「傻了才會以為年輕女生可以用錢砸」、「年輕女生，男友只要有工作」、「小女生重點是要幽默阿，錢其次」、「該檢討一下，年輕女生要的不是錢，是那些虛幻的感覺，像是長相穿搭、聊天推拉、神秘感」、「循序漸進好嗎，直接約出門太難了」。（編輯：潘毅）

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