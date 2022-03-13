百元理髮剪完崩潰！店員「只問一句」嚇爆他：可以關店了

我是廣告 請繼續往下閱讀
而剪髮的詭異過程，便讓原PO內心相當震撼，「拿著剃刀開始亂撞著頭。你沒聽錯！就是亂撞著頭。絕不誇張！我還以為遇到剪刀手愛德華。左手梳子狂刷著我的頭皮，右手的電動剃刀開開關關。雙手胡亂飛舞。」
他本想忍下怒氣，認為彼此都是甘苦人別太計較，但結局終就讓他痛哭，「沒想到剪的跟狗啃的一樣。洗頭還弄的整個領口濕透！！我的老天鵝。我人都還沒離開，這女店員究急急忙忙跑上樓！？想說我到底是體驗了什麼？」
體驗了相當差剪髮服務後，也讓他氣炸痛批「這個店家請這種素質的店員，我覺得店可以關一關了。工具放著出租，自己剪還比較開心。有沒有百元剪髮很好賺的八卦可以分享？」
貼文一出，隨即引來鄉民們感嘆，「理髮師練功居多啦，看過一個大叔在跟理髮師討論要怎麼剪，最後也是碾一個平頭，大叔超氣一直罵」、「捷運站內的剪出來只覺得是狗啃」、「百元理髮根本天才創意，價格低顧客就算有怨言也不會計較，也適合半熟手練習」。
但也有人持不同見解，認為「百元你要多要求技術？嫌東嫌西的不會多付點錢找好的設計師嗎？」、「100元剪加洗，你還嫌，是不會去高級理髮店剪哦」、「哪裡好賺，艱苦錢」、「百元而已你還這麼嫌，台灣鯛真多」。
此外，也有人緩頰，解釋「百元理髮上下限差大，遇過你講的這種，也遇過從髮廊退下來的資深設計師，遇到後者記得加賴，找他們剪很划算」、「技術好的，真的賺爛，我家附近有一間，只有一個理髮師，他是用心剪的那種，不輸外面3、4百的每個月賺6位數，但蠻累的就是」。（編輯：陳雅雲）