台灣10年老車「1年要驗2次」很擾民？駕駛嘆：重點搞錯了

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貼文曝光多數網友皆表示不認同「很多人顧得很好沒錯啦，但是更多人沒好好顧」、「開老車為了安全，一年總共750元，跑兩趟對大家都是值得的」、「當多數人無法做到時，所以只好一年驗兩次」、「國外驗車費用更貴」、「日本2年一驗，但車檢很貴，約5～6萬日圓約新台幣1萬2至1萬5），而且很嚴格」、「法國是兩年驗一次，每次65歐，大約兩千台幣」、「新加坡規定，車齡滿10年，就要加收10%的道路稅，每增加一年加10%，最高上限加50%」。
不過也有另一派人點破其他問題點「外國車價便宜，不到10年早換車了，台灣關稅保護，車價貴2倍，才一堆20年老車還在開」、「國外驗車價格對比他們的收入，應該比台灣便宜吧？」「一年二驗算合理，但每次都要特別請假去驗真的有點不便，夜間驗車和假日驗車的點太少」、「驗幾次不是重點，是有沒有嚴格執行的問題」。
根據交通部規定，小自客車及大型重型機車5年以上未滿10年者，每年至少檢驗1次，10年以上者，每年至少檢驗2次。若未依限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，則可依道路交通管理處罰條例第17條處汽車所有人新臺幣九百元以上一千八百元以下罰鍰；逾期一個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期六個月以上者，註銷其牌照。（編輯：潘毅）