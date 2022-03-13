台大妹「想被sugar daddy包養」！真實理由曝光　網戰翻

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原PO說，剛好在社團也有遇到一個一樣來自高雄的大三學姊，「她說她靠包養可以月存五萬以上，累積至今已經快百萬了，吃好穿好也睡好玩好，真的讓我三觀改變」，而對方同時有3個sugar daddy，「她只要每個月負責把周末撥時間陪他們，所以幾乎分配成是一周陪一個，還有一周休息」。
但原PO也表示，有時候可能平日也得被帶出去玩，感覺很難兼顧課業，「但學姊課業又顧得很好，準備申請外國學校去念」，也讓原PO直言「感覺出國深造就可以洗掉自己的被包黑歷史，到時候回國重新做人或留外工作」。
不過後來她就沒有再和學姊繼續聊下去，「畢竟我也還有點猶豫，我不曉得一般行情怎麼樣？一個金額包月還是每次見面給零用錢呢」，也因為她不曉得確切內容該做什麼，因此相當苦惱，「是否只要陪陪daddy上床、抱睡、旅行？而且我原本是單一性伴侶的觀念，雖然也已非處女，但總覺得這樣也是性關係複雜呢」。
貼文一出，網友全戰翻，「原來敝校有女生願意被包養呀？台大真是無奇不有」、「這篇揭露太多了，知道好幾個包養的同學吃好玩好還可以順便經營IG當網美，而且都說是有在投資理財賺…」、「讀到台大找人包養，乾脆直接休學去酒店工作算了」、「你都知道會是黑歷史了」。
也有網友建議她，還有很多方式可以賺錢，且若真的跳進去以後，很難全身而退，「賺錢的方式明明一堆，以你的學歷去接個家教就可以了。不懂為什麼偏要選被包養？你真的覺得你跳進去之後可以想洗白就全身而退嗎」、「最好不要去做，心理痛苦跟譴責很大，而且會失去正常戀愛的能力，事後修復要很久」、「出國留學也不可能洗掉黑歷史啦！這啥邏輯，想得美，愈想藏的事就愈容易被挖出來，如果妳以後遇到真愛想結婚的時候，他發現這個事實而跟妳分手，妳後悔也沒用」、「感覺是妳物慾太大，如果無法控制得宜的話也只是無底洞，就算給人家包養也不是長久之計」。（編輯：郭佩蓉）