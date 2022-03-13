捷運椅子「為何坐起來特別硬」？真實功能曝 乘客全猜錯
近年來台灣交通運輸系統日趨完善，其中「台北捷運」因快速、方便又乾淨，成為通勤族平日不可缺少的大眾交通工具之一，但你是否曾好奇為何捷運的椅子總是特別堅硬呢？台北捷運日前分享捷運冷知識，詢問大眾「為什麼捷運車廂內座椅要使用很硬的材質？」功能揭曉後，馬上引來大批乘客吃驚留言。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 14:28:15｜2022-03-13 15:27:17
台北捷運日前於臉書粉絲團上指出，「捷運冷知識！為什麼捷運車廂內座椅要使用很硬的材質？A：防止旅客睡過站；B：達到防火的效果」。
問題一出，隨即引來眾人瘋狂猜測選項A，「答案一定是A呀」、「避免乘客橫躺」、「一定是A！因為硬硬的不好睡」、「非A莫屬！！ 沒有其他～」、「要選的話AB好像都對，小孩子才做選擇」。
緊接著，北捷也在留言區公布答案，指出正解為「達到防火的效果」，北捷解釋「為了顧及所有旅客的安全，捷運電聯車車廂內部的所有材料，皆須使用符合規範的防火材質」，其中包含乘客平常乘坐的藍色座椅，亦是使用符合防火性能的FRP材質製作，「雖然坐起來冰冰冷冷不太舒適，但都是為了保護大家的乘車安全唷！也順便讓大家不會因為太舒適而坐過站啦」。
正確答案曝光後，不少人反而搞笑直言，「不是啊，還是超容易睡過站啊」、「不可能是A，因為我有睡過站」；甚至還有人稱讚「這個材質很好啊！不會藏汚納垢…而且還是很好睡啦！」、「這座椅很棒啊！也好清潔、不易沾污 」、「我反而喜歡這種座椅欸，不容易積灰塵」。（編輯：陳雅雲）