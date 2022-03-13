日本「這瓶蓋」會自動關閉！眾揉眼不敢信：台灣趕快學
都說日本工藝精巧細緻，可若不用心觀察，就連日本人自己都不知道！就有名日本網友發現購入的「アオハタ」果醬，將蓋子放上瓶身後竟會自動旋轉，這神奇的畫面令眾人難以相信，台灣人見了也驚奇不已，期盼台灣的瓶蓋工廠與之學習。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 22:06:49
貼文發布於10日，從影片畫面中能看到，推主將一罐打開的「アオハタ」果醬放置桌面，接著將蓋子平放於瓶身後收手，神奇的一幕就此發生，原本應該不動的蓋子，竟自動向左旋轉關緊。
日本記者也據此貼文嘗試，實驗結果與推主一模一樣，且不只「アオハタ」這牌的果醬能自動旋轉，其它罐頭似乎也有相同作用，他們也試圖與「アオハタ」公司聯繫，想一解自動旋轉蓋之謎，可惜該公司並未對此回應。
台灣網友見後相當吃驚，紛紛回覆「日本的瓶蓋：我要努力轉緊我自己（默默旋轉）；臺灣的瓶蓋：我不想努力了（根本轉不開）」、「在臺灣能夠胖是多麼不容易的事情，因為臺灣人就連吃一碗泡麵都可能打不開麵，撕不開調味包，或者打不開正常的筷子……」、「日本精工細巧」、「溝槽的斜度夠＋凸起處夠光滑就能夠達成這種情況，理論上是不難的，關鍵還是在於他們有想到這件事」。 （編輯：李惠婷）