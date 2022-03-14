小孩學什麼才藝最值得？爸媽全喊「這項」：便宜還能保命

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原PO也提到，爸媽是否要將眼光放長一點，乾脆放棄這些無用的才藝，換成股票存給小孩，看以後是要買房子還是幹嘛，「爽領股息、每年都有一筆閒錢可以用也不錯啊。要是能選的話小孩子才不要學那些搞笑的本領，他們需要的是股票，每年領個爽，一輩子都爽」。
貼文一出，掀起熱議，「有錢給小孩補N種才藝的家庭，才不會沒錢投資股市/存股，所以根本不用擔心這種問題」、「能學才藝的不差錢」、「很多小朋友學樂器，半途而廢的一堆，長大也忘光光，根本浪費時間和金錢」。
其中，也有網友認同「游泳」是真的值得學習，「游泳課其實各縣市運動中心都有，要不就國高中或大學社團都有」、「除了游泳以外，我都是看小孩主動說要學什麼才去，剛好她也都很喜歡，那就繼續學下去。逼迫小孩去的就不用了，沒什麼意義」。
但也有網友表示，讓小孩學才藝的目的是讓孩子找到自己的興趣、豐富心靈，「才藝的目的是為了讓孩子找尋到自己的興趣，豐富他們的心靈，很多人心靈是匱乏的，所以不容易快樂，也不知道什麼能滿足自己」、「你知道有些才藝是可以訓練專注力的嗎？有些東西學了會對他未來有幫助」、「才藝的學習並不是看投資報酬率」、「有這種想法別學人生小孩，現在父母給小孩學才藝是體驗、學習，並非學了一定要多會多厲害」、「你沒聽過最好的投資就是投資自己嗎？」。（編輯：郭佩蓉）