國外益智節目驚見「台灣人倒垃圾」超難考題！參賽者臉綠
對台灣人而言，只要一聽到熟悉的旋律《給愛麗絲》就知道垃圾車來了，可以出門倒垃圾了，但是外國人就不見得知道其意思；對此，駐義大利代表處近日就在臉書分享，義大利電視益智節目出現了「台灣垃圾車考題」，將台灣人特別的倒垃圾方式列入問答題目，而題目一出，也讓參賽者想破頭，不知答案到底為何。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 08:09:35
駐義大利代表處官方臉書昨（13）日發文，分享一則有關於台灣的趣聞，原來是義大利國營電視台《Rai 1》的益智節目，竟然出了一題和台灣有關的題目，「當一台黃色的車，播著貝多芬的《給愛麗絲》經過，台北的居民會做什麼」？
而四個選項則如下，選項一「該帶狗狗出去散步囉」、選項二「Pub裡面不能喝酒囉」、選項三「該倒垃圾囉」和選項四「Everybody把國旗拿出來曬」。
只要是台灣居民，看到這個題目肯定能秒答出正確答案「該倒垃圾囉」，但對義大利人來說就是一個「冷知識」，只見電視畫面中，義大利參賽者閉著眼睛，扁著嘴巴，表情相當苦惱地正在思考答案究竟為何，也讓駐義大利代表處官方臉書小編不禁笑稱「這題目也太難了吧，義大利人怎麼會知道啦」。（編輯：郭佩蓉）