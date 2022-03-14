為何台北「中山站」拉麵店特別多？關鍵曝：和日本人有關
日本拉麵的濃郁湯頭和Q彈麵體，一直都深受台灣人喜愛，而在台灣的大街小巷內幾乎都能看見不少拉麵店的招牌；不過，就有網友好奇，為何台北捷運中山站附近特別多拉麵店，貼文一出，也有內行人抖出關鍵，直呼「和日本人有關」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 09:56:48
該名網友在PTT以「為什麼台北中山站附近拉麵店特多？」為題發文，表示台北拉麵店最多的地方應該就是中山站了，「一堆知名拉麵店，而且好幾家都在排隊，堪稱拉麵宅聖地」。
但是原PO也很困惑「要說消費力高的市府跟東區都沒那麼多」，但中山站的拉麵店數量卻高過於其他地方，也讓他好奇發問「為什麼中山特別多拉麵，有掛嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「那邊熱鬧啊」、「一級戰區」、「日商高層住附近」、「你有發現那附近文青類型的餐廳/咖啡廳也特別多嗎」。
其中，也有網友抖出關鍵原因，因為中山站附近就是「林森北路」，也就是早期的「條通區」，有很多日本人會來此，因此推測為中山拉麵店數量眾多的關鍵原因之一，「以前林森北路很多日本人」、「條通區」、「日本人多」、「有些本來就是日商多的地方」、「條通內有很多低調排隊的拉麵店」、「不只拉麵，一堆日商藥妝店都開在那邊」、「那一區日本相關的店超多」。（編輯：郭佩蓉）