台灣路上一堆白色車？內行揭「真實好處」：鄰居就有3台
隨著台灣停車場的增加，更大大反應出有車人口數的上升，鄰近鬧區的停車位更是一位難求。不過，最近就有網友在停車場發現，常常被人說容易髒的白色車子，卻意外成為主流，令他非常不解。結果大家紛紛丟出答案，不僅安全又好賣，優勢超多。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 10:27:39
臉書社團「爆廢公社」中，有網友PO出一張停車場空拍圖詢問，「以這個停車場的車子來看，現在白色、銀色的車子是主流」，但令他不解的是，「以前不是都說白色車子容易髒，怎麼到現在那麼多白車？」。
貼文一出，網友們紛紛留言「完全是為了夜間行車安全，比較顯眼」、「細紋，太陽紋，洗車紋不易看見」、「二手市場，白色車子價錢是最高的」、「大眾色啊！比較不會被打槍」、「比較保值啊！也比較大眾會選擇的顏色」、「因為白色散熱快」、「耐看，安全，比黑色好保養一點」、「二手車市場白色最好賣，台灣人偏好白色」。
不過也有人分享，「市佔率最高：白黑銀灰」、「銀色70歲以上才會買」、「我們家地下室都是進口白色車，光對面戶就三台車了」、「夏天黑色跟白色的室內溫度可是天與地的差別，我不可能再買深色車來自虐了」、「白色會黃，黑色容易有太陽紋」、「相信我，黑色車超難洗的，蚊蟲屍體要檢查很久才洗的完」、「買過紅、白、銀色的車，就是不買深色車，銀色最好保養。」（編輯：詹鎰睿）