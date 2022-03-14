半夜只點1瓶水！外送員一到見「暗黑目的」：要出人命了
外送平台現在服務可是越來越多元，不僅民眾可以在上面點到熟食餐點，生活用品也是一應俱全，讓民眾不出門就能一次買齊東西。不過，近日就有一名外送員分享自己半夜送餐時，卻意外發現一名客人在凌晨2點只點了一瓶水，其目的曝光之後，讓不少人全笑瘋了。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 10:44:12
原PO在臉書社團「外送員討論區」貼文指出「半夜偶爾會來跑個外送，有時候點宵夜的人還蠻多的，不過凌晨2點突然收到一筆訂單，超商一瓶水？這什麼操作，結果我一到超商時，客人突然傳訊息說『不好意思，可以順便幫我買保險套嗎？家庭號那種的』............就知道他要幹嘛了，年輕人血氣方剛，超商在外送只賣知名品牌比較貴的，沒有家庭號選項，我如果不幫買，就快要出人命了，就當日行一善吧」。
貼文一出，網友紛紛回應「太好笑，整個可以見到取餐的尷尬場景」、「其實也蠻聰明的，畢竟家庭號跟知名品牌價格差很多」、「太好笑了，山不轉路轉，還點一瓶水」、「我也送過一瓶飲料幫忙買菸的，有給小費啦」、「年輕人終究只是年輕人，不過好加在您拯救了一個生命？」、「真的笑死了，還想得到這招，為了買到比較便宜的保險套」。
不過，雖然該起事件非常搞笑，大學生精打細算的拜託幫忙外送員購買較為便宜的保險套，但實際上外送員的服務內容中，並沒有包含幫忙代購平台上以外的產品，如果外送員不幫忙購買，並沒有構成不合理的狀況，民眾在使用外送平台時也要特別注意規則哦！（編輯：張嘉哲）