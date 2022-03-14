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不敢放餐點在門口？外送哥揭「背後原因」暖哭網：鐵賺翻

▲有外送員分享，即便可以放下餐點就走，但碰上這件事情，讓他決定站在門口等人。（示意圖，非當事者／詹鎰睿攝影）
▲有外送員分享，即便可以放下餐點就走，但碰上這件事情，讓他決定站在門口等人。（示意圖，非當事者／詹鎰睿攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-03-14 11:28:02

隨著台灣外送風氣越來越普遍，各種趣事也不斷發生。近日，一名外送員就分享，明明客人好意，他可以直接把餐點放門口就好，怎料，一到現場卻執意要等到人取餐，原來是附近出現8隻貓，讓原PO徹底融化，甚至願意回頭兩次來餵食。

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臉書社團「外送員的奇聞怪事」，有位外送員PO文分享，雖然客人的好意，不想讓他在門口等，大可以把餐點放門口就好，怎料，原PO卻碰上一件事，決定「我還是call你出來取餐好了」。仔細一看，原來是出現8隻貓圍繞著他來討食物，有大有小，花色不一，模樣超級可愛。

▲熊貓哥堅持在門口等客人，因為遇到8隻貓討債，讓他徹底融化。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）
▲原來是碰上來討食物的小貓們，才讓外送員決定在門口，等待客人取餐。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）
值得一提的是，原PO甚至被融化到願意折返兩次，買了超多貓食來餵牠們，同時也不斷在貼文中更新進度「2:12更正！買好貓食去餵了」、「2:36再更正！來餵他們了」他透露，由於是熟客，常送的關係，因此他也願意以後都來餵食，「還在想，待會下班要買多少罐頭去餵」。

故事讓大家笑到不行，「可能把你當愛爸，來送飼料的唄」、「外送罐頭嗎？」「遇到討罐集團」、「這是最棒的小費，白嚕一波貓」、「以後那邊的住戶都不能放門口了XD」、「這畫面看了好感動！收編啦」、「好人有好報，你會爆單賺翻的」、「今天賺的缺了一角」。（編輯：詹鎰睿）

▲熊貓哥堅持在門口等客人，因為遇到8隻貓討債，讓他徹底融化。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事） ▲外送員透露，因為捨不得浪貓，甚至才折返兩次，買罐罐來餵食。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

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