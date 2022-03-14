童年「神級飲料店」泡一整天！全場掀回憶讚：時代的眼淚
相信不少7、8年級生都曾在求學時期去過「綠蓋茶館」混一整天，而綠蓋最知名的品項就屬「奶蓋茶」了，不過隨著時代更迭，市場競爭激烈，台灣很多間綠蓋早已收店，僅剩幾家；對此，就有網友表示「現在喝綠蓋是不是老人了」，貼文一出，網友全掉入回憶中，直呼「時代的眼淚」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 11:16:11
該名網友12日在臉書粉專《老百姓日常三餐交流會》發文，分享自己最近到綠蓋用餐的照片，只見他桌上點了兩杯招牌綠蓋茶，另外還叫了炸物拼盤、波浪薯條來吃，並且在文末表示「現在還吃綠蓋是不是老人了」。
貼文一出，網友全陷入回憶之中，「以前喝綠蓋會喝一小口然後留白鬍子拍照，現在管他的，直接無情喝光」、「吃的是回憶」、「時代的眼淚，我以前都10點左右去」、「綠蓋是有附插座，還放各種（芭樂）流行歌的咖啡廳平替版」、「十年沒去過了，沒想到還在喔！小時候約會都去那><」、「薯條要全換白醬來沾啊啊啊啊」、「高中剛畢業時都會和同學去綠蓋打牌，好懷念==」、「綠蓋一定要加厚」、「好久沒去那邊讀書了」。
其中，還有網友指出綠蓋的「奶蓋茶」喝法，是飲料店的始祖，「超愛綠蓋，但真的好久沒去哦，現在小朋友們知道飲料店一堆奶蓋、芝芝，這個喝法的始祖是綠蓋嗎」、「真的是始祖，我高中大學時期的文青型泡沫紅茶店」、「綠蓋的綠蓋才是真綠蓋」。
不過，也有網友指出，綠蓋並不是全都消失，現如今台灣依然還是有綠蓋茶館，只不過分店數量已大不如前，「現在還有綠蓋」、「附近唯一一間綠蓋倒了」、「士林店人還很多」、「童年，現在剩沒幾間了QQ」。（編輯：郭佩蓉）