超商「優惠規則」有陷阱！男秒跌入 店員認了：不懂超虧
台灣便利超商密集度超高，不僅能滿足吃喝、補給生活用品等功能，舉凡繳費、購買交通票、提款等等都一應俱全，加上多數門市24小時營業，超商可以說是台灣人生活不可或缺的商家。不過，就有網友分享自己去超商購買東西時，發現超商優惠的規則非常奇怪，讓他瞬間虧錢，貼文引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 14:27:08
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「剛去超商消費有不好的經驗欸.....我不知道系統結帳怎麼算的，當然也不是怪罪店家還是工讀生，但我買一個鮮乳，一瓶是45元，然後2瓶是79，但是那個鮮乳+1元有送一顆茶葉蛋，那這樣我兩瓶（79元）+2元，不就是81元嗎？怎麼結帳變成99元？哪個環節出問題啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「因為超商優惠折扣只能選一個.....」、「超商優惠當然只能選一個啊，不然打到骨折是要怎麼賺錢」、「優惠不能重複，下次請店員分開結帳」、「想買兩組就是分開結帳，單一結帳是不能優惠併購的」、「超商店員告訴妳，一個產品本身就不只一種優惠，因為優惠就只能用一個，蠻多不懂的常常虧錢」、「分兩次結帳就可以了，你這樣虧7元」、「優惠擇一，自己要想清楚要哪個優惠」。
而原來，超商往往一個商品都不只一個優惠，但結帳時就僅能擇一，例如原PO的鮮乳2瓶79元優惠，但因為單瓶+1元有送茶葉蛋，才會讓原PO誤會兩種優惠可以合併，因此店員刷入鮮乳2瓶79元+兩顆茶葉蛋20元，因此結帳才會是99元，如果真的極致使用優惠，則是分兩次結帳，等於46+46＝92，就可以現省7元，民眾下次遇到超商優惠規則多樣時，可就要計算清楚，這樣就不會虧錢囉！（編輯：張嘉哲）