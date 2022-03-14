跳有氧後臀痛腳麻 結果竟是梨狀肌症候群

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何宇淳醫師指出，梨狀肌症候群非常常見，症狀輕微者會建議以口服藥物治療或是物理治療來處理。但若是體型較大者，因為肥胖或肌肉厚實，物理治療儀器的穿透性有限，就該考慮「超音波導引注射」治療。王姓病患因為工作因素想要速戰速決，因此第一時間選擇注射治療，先以超音波精準找出梨狀肌和其周邊組織，再以注射來治療緊繃腫脹的肌肉。
中醫科主任徐新政表示，梨狀肌的解剖部位，相對於經絡循行會與足太陽膀胱經、足少陽膽經相關，可選擇局部穴位治療應用，如秩邊穴、環跳穴等，針刺痠脹感即可。電針處置是加強作用強度，但也要視病人反應，過度的話，可能病人返家後痠痛感會持續。
何宇淳醫師建議，病患可以透過居家簡單拉筋動作，坐在靠背椅子上，疼痛的腿跨上另一隻腳，像翹二郎腿一樣，用膝蓋對著肩膀的直線去施力和伸展動作，可以感覺屁股拉扯緊繃的感覺，維持10-15秒再放鬆，反覆七次左右，臀部肌肉應該可以得到改善。
何宇淳表示，梨狀肌症候群好發在長期久站、久坐、蹲坐、或習慣性翹腳等姿勢的人，或是不愛活動的老年人身上，或是運動量突然增加的運動員，或是曾經有薦髂關節或髖關節受傷的人，需搬重物的工人等也可能產生此症。因此建議上班族養成時常走動的習慣，並保持正確坐姿，不僅可以預防梨狀肌症候群，也能增加血液循環，提升工作效率。
另外，有些人因為平時太過忙碌，沒有時間運動，每到假日，就想要一口氣把一周的運動量補回來，但這樣很容易導致臀肌及梨狀肌拉傷，甚至造成關節炎。應該要平常就培養規律的運動習慣，並在每次運動前充分暖身。