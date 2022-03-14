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跳有氧後臀痛腳麻 結果竟是梨狀肌症候群

▲中國醫藥大學新竹附設醫院復健科何宇淳醫師。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲中國醫藥大學新竹附設醫院復健科何宇淳醫師。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-03-14 11:35:34

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，50歲的王姓病患平常有跳有氧運動，某天看著YOUTUBE 的有氧教學，嘗試抬腿的動作，沒想到，隔天突然覺得腰部疼痛，一度腳麻，剛開始以坊間噴藥和藥膏處理，經過三個禮拜，症狀沒有緩解，反而疼痛面積越來越大，甚至連開車都覺得無力無法駕馭。求診該院復健科何宇淳醫師，何宇淳醫師經過理學檢查後，診斷為「梨狀肌症候群」。除了吃藥之外，也安排「超音波導引注射」，同時也安排中醫科主任徐新政電針針灸，經過治療後，王姓病患的疼痛獲得緩解，

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何宇淳醫師表示，梨狀肌是臀部深處的肌肉，因為下方有坐骨神經通過，所以發炎腫脹時除了會感到臀部深處痠痛外，也常會出現腿麻、腳麻等神經受到壓迫的症狀，必須與腰薦椎神經根壓迫及椎間盤突出做鑑別診斷。尤其是當傳統的物理儀器治療無效時，一定要去檢查梨狀肌是否有異狀。

何宇淳醫師指出，梨狀肌症候群非常常見，症狀輕微者會建議以口服藥物治療或是物理治療來處理。但若是體型較大者，因為肥胖或肌肉厚實，物理治療儀器的穿透性有限，就該考慮「超音波導引注射」治療。王姓病患因為工作因素想要速戰速決，因此第一時間選擇注射治療，先以超音波精準找出梨狀肌和其周邊組織，再以注射來治療緊繃腫脹的肌肉。

中醫科主任徐新政表示，梨狀肌的解剖部位，相對於經絡循行會與足太陽膀胱經、足少陽膽經相關，可選擇局部穴位治療應用，如秩邊穴、環跳穴等，針刺痠脹感即可。電針處置是加強作用強度，但也要視病人反應，過度的話，可能病人返家後痠痛感會持續。

何宇淳醫師建議，病患可以透過居家簡單拉筋動作，坐在靠背椅子上，疼痛的腿跨上另一隻腳，像翹二郎腿一樣，用膝蓋對著肩膀的直線去施力和伸展動作，可以感覺屁股拉扯緊繃的感覺，維持10-15秒再放鬆，反覆七次左右，臀部肌肉應該可以得到改善。

何宇淳表示，梨狀肌症候群好發在長期久站、久坐、蹲坐、或習慣性翹腳等姿勢的人，或是不愛活動的老年人身上，或是運動量突然增加的運動員，或是曾經有薦髂關節或髖關節受傷的人，需搬重物的工人等也可能產生此症。因此建議上班族養成時常走動的習慣，並保持正確坐姿，不僅可以預防梨狀肌症候群，也能增加血液循環，提升工作效率。

另外，有些人因為平時太過忙碌，沒有時間運動，每到假日，就想要一口氣把一周的運動量補回來，但這樣很容易導致臀肌及梨狀肌拉傷，甚至造成關節炎。應該要平常就培養規律的運動習慣，並在每次運動前充分暖身。

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