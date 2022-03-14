買超商咖啡騎車狂噴？櫃檯「多喊一句」秒解決：快學起來
對許多機車族來說，想喝超商有蓋子的飲料非常困擾，無論是放在前座或是後車廂，一個不小心就會瘋狂亂灑。對此，就有網友祭出一個小撇步，原來他都會跟超商店員要求「冰塊另外給」，就可以防止悲劇發生，貼文曝光後，意外讓眾人驚嘆，「真的好聰明」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 14:14:00
臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」有位女網友PO文「不知道大家有沒有一樣的困擾？」她表示，在騎車時，超商的飲料都會噴出來，就連蓋子上方的小氣孔也會噴，尤其是咖啡，噴出來真的超麻煩。所幸，她後來都會和超商店員要求「冰塊另外給」，這樣水位就會比較低，騎車就不太會噴出來。
貼文曝光後立刻引起大家熱議，「真的…行嗎！我也有這困擾」、「好方法，下次也要這樣！」「這招好耶！學起來！」「好聰明喔！」「我也是點冰的，冰塊回家再加，騎車就不會灑出來了。而且冰塊量能自己調整，想喝熱的加熱水，想喝濃一點就不要加冰。」
不過，也有人擔心一大包的冰塊會不會加收費用？就有網友解釋「冰塊就有分中杯用的跟大杯用的」、「冰的本來就有冰塊，只是給你一包跟幫你加好的差別」。另外，也有人分享「全家咖啡杯蓋真的每次騎車必噴，不管怎麼防禦都是會漏XD」、「其實是看各家店員，大部分會通融，但不行也不要強人所難，他們有SOP的流程」、「我都帶保溫杯，不會有這種困擾」、「全家現在有專門蓋外送杯的杯蓋，雙層的」。（編輯：詹鎰睿）