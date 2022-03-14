曾說不悔入華夏！陸疫情爆炸 「台灣表妹」哭求要回台灣
曾因一句「此生不悔入華夏」爆紅的「台灣表妹」李喬昕，昨（13）日，突然在網路上PO出影片聲稱，家裡發生事情，必須要回去台灣一趟，而且不斷在鏡頭前啜泣、哽咽，意外掀起台灣網友熱議，不少人質疑是中國疫情關係，才會跑來台灣躲。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 15:13:07
台灣表妹在影片中表示，「我這次真的要回台灣了，因為我家裡發生一些事情，我必須回台灣一趟」，至於什麼時候回到中國？在台灣待多久，通通不知道，「可能看我家裡甚麼時候事情處理好吧」，並和大家交代，「我有一些答應別人，但是沒有完成的工作就先交給表哥了」，顯現情況危急。
此外，台灣表妹更說到，「我不知道我能不能回得去台灣，我能不能過海關，然後會不會被請去聊一聊甚麼的」，顯現自己的不安，不斷在鏡頭前啜泣，「但是我家裡的事情已經大到，我必須回去一趟，我也快兩年沒回去台灣了，這次真的要回去，祝我一路平安吧！」。
據了解，由於近日中國北京、上海、深圳等大城市疫情爆發，深圳更進入封城階段。讓不少台灣網友質疑是中國出事，台灣表妹才會跑回台灣躲，「確認上海出事後，遠方台灣家裡也會同時出事～真是偉大的科學發現」、「沒看過這種眼眶鼻子都沒紅的哭法」、「這麼剛好！上海一管制家裡就有急事？！」。（編輯：詹鎰睿）