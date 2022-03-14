美國人也喊錯！IKEA到底怎麼唸？瑞典人親曝「正確發音」
瑞典品牌IKEA（宜家家居）在台灣設立不少分店，每一間店都擁有大批人潮前往，而「IKEA」的發音也屢次引發討論 ，就有YouTuber「安東尼呂 I'm Antony」詢問瑞典當地人正確唸法，影片曝光後，讓許多網友都驚覺自己唸錯好多年！
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 15:54:35
YouTuber「安東尼呂 I'm Antony」在影片裡，來到瑞典當地最大的IKEA購物、用餐，他先是問同行瑞典友人，到底IKEA的發音怎麼唸？對方透露，並不是美國發音「Ai-Ki-Uh」（音同「挨Ki阿」），也和台灣常聽到的「E-Ki-Ah」（音同「以Ki亞」）有些許不同，正確唸法事實上是「Ee-Kay-Uh」（音同「以KAY阿」）。
從影片內可以看到，瑞典IKEA的空間非常大，也有許多傢俱及擺設，乍看之下和台灣的IKEA十分相似，安東尼呂在IKEA用餐時也表示，肉丸的味道吃起來和台灣差不多。
安東尼呂最後在此趟行程花了2500多元克朗（約8000多元台幣），最後也大讚瑞典的IKEA「逛起來蠻高級的」，感受上和台灣有一點不一樣，不過產品定價還是台灣的比較便宜。（編輯：賴禹妡）