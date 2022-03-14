指甲旁長「奇怪白點」？過來人一看怕爆 撕掉恐縫好幾針
只要天氣過度乾燥，人類的皮膚就會出現蛻皮、乾裂的現象，常讓許多民眾感到頭痛。為此，就有網友好奇詢問，說他的大拇指旁邊突起來一塊皮膚，而且碰到還會痛，不知道該怎麼辦？結果迅速被大家勸阻，「千萬別亂撕」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 16:46:12｜2022-03-14 16:49:06
臉書社團「爆怨公社」，有網友PO出的照片，雖然畫質不佳，但可以很明顯看到，他的右手食指指甲旁邊，最靠內側的地方，卻突起一塊白色小物，讓人看了很想把它弄掉，也讓原PO感到無奈，只好詢問大家「請問指甲旁長的這個正式學名叫什麼？不小心碰到就會痛！怎麼處理？」。
網友紛紛留言「用指甲剪剪掉，再上優碘」、「我都直接拔掉」、「皮膚太乾燥了」、「另一隻手拔，記得往逆著拔」、「千萬別撕，拿把乾淨酒精消毒過的小剪剪掉即可」、「小時候總覺得直接撕都會一路撕到手背」、「親戚用撕的，結果去醫院縫了好幾針喔！」
事實上，這個叫做「肉刺」，主要是皮膚過度乾燥，導致指甲邊緣脫皮才會產生，而這狀況大多發生在會咬指甲、常做家事、或是常常需要用手指工作的人身上，如果處理不好，嚴重可能會變甲溝炎。
因此，許多過來人則建議，用剪刀剪就好，平時多多保養，「凡士林，就像擦乳液一樣，尤其是在洗完澡或睡前擦，效果最好」、「崁甲。建議可到皮膚科」、「沒弄好就甲溝炎，我得過！最好就是剪掉！」「撕起來會傷到好的皮膚部分，你會痛更久」。（編輯：詹鎰睿）