松山意舍酒店龍蝦、牛排套餐半價？必吃「兩方案」曝光
說到北部奢華美食，位於松山火車站正對面的台北松山意舍酒店「Que」，大片窗景視野開闊，基隆河畔美景映入眼簾，用餐氛圍十分浪漫迷人，是許多饕客們的口袋名單之一，近來業者宣布好消息，旗下兩大超狂餐飲優惠活動開跑，每周一至周四「晚間單人套餐兩人同行一人半價」、「商業午餐四人同行一人免費」，揪團吃美食更輕鬆。其中最吸引人的晚餐限定「單人套餐」，新增整隻現烤波士頓活龍蝦入主餐菜單，龍蝦套餐原價2580元+10%，另一人再點選一份套餐只要半價，大嗑龍蝦、牛排超划算。
生活消費中心/綜合報導
2022-03-15 07:00:00
進一步打開「晚間單人套餐優惠」菜單，主餐有波士頓活龍蝦、美國菲力牛排、紐約客牛排、法式羔羊排、現流海魚、香料鴨胸等可選擇，以原木燒烤鎖住肉質的肉汁，搭配主廚自製的佐料更增添肉品的甜味，前菜則有十分受歡迎的手工自製核桃麵包、生蠔或明蝦可選擇，配菜有西班牙火腿凱薩沙拉、季節濃湯、爐烤時蔬、手工甜點及飲品，套餐價格1380元+10%起，期間限定兩人同行一人半價（以主餐價低者折價），不論是好友閨蜜下班放鬆、家庭聚餐都可大飽口福。
除了半價優惠，十分受歡迎的半自助式商業午餐也推四人同行一人免費優惠，主餐有原木燒烤牛排、鮭魚、豬肋排、羊膝、鴨胸、雞腿等多樣選擇，滿足不同喜好的顧客需求，自助吧台還有多樣現做特色料理無限量供應，每人只要680元+10%起，活動期間（2022年3月15日起至4月28日，每周一至周四）四人同行一人免費（以主餐價低者折價）。