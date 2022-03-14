外送員1狀況傻住！「被迫放地」後秒接負評：我也不想啊
現今外送服務興盛，越來越多人習慣三餐叫外送，可也因此延伸出許多訂餐眉角。就有一名外送員發文，表示自己非常不喜歡把食物放在地上，可常常會遇到「被迫放在地上的情形」，於是也向其它同行求助解方，就有位外送員提供自己的慘痛經歷，也是因為情況所逼放在地上，下一秒卻被顧客毫不留情地送上負評。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 20:08:19
原PO於臉書社團「UberEats/FoodPanda外送員討論區」發文，說明自己送餐時常常收到客戶指示，表明要將送達的食物放在門口，可到了客戶家門口後，卻發現該地空空蕩蕩，沒有任何平台、掛勾可放置，基於自身觀念不喜歡將食物放在地上，可遇到這情形卻也不知是否該堅守底線，故詢問同行「你會放地上嗎? 」
大部分外送員皆建議先與客戶電話連絡，先取得同意後再動作，因為有人也因為情勢所逼將食物放在地上，可離開後竟直接收到負評攻擊「沒有地方放打電話確認，不然放地上負評」、「不喜歡放地上+1我會打電話跟對方確認」、「最好儘量是不要，尤其騎樓的那種也一樣。之前送餐碰過客人是住在騎樓的，記得好像才2還3樓吧，然後叫我到了放樓下的摩托車，車號也沒給我，結果我到那邊不知道放哪一台直接給他放地上，下一秒負評」。
有人認為時間就是金錢，且塑膠袋也是一層防護，若客戶不附註清楚也不接電話，就直接放在地上「會啊！難不成要執著放在那邊？這樣根本只是在浪費跑單的時間」、「塑膠袋就是一層保護層，就放地上吧」，此外放置後可拍照回傳給客戶，給客戶安心也保護自己「放地上、拍照請派單備註、客戶備註放地上截圖、門牌餐點拍照、只要放的點怪怪的我都拍照備註」。 （編輯：李惠婷）