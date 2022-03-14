市區開小車贏翻！他「停車1招」羨煞眾人：有夠方便

路邊停車是令許多駕駛心驚膽跳的一件事，就有網友在路邊看到超狂的一幕，明明停車格與旁邊的尺寸無異，可這位車主卻因自家車型小，就在停車技術上「放飛了自我」，畫面曝光後引起許多網友熱議，大讚小車實在方便。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 20:52:17｜2022-03-14 21:22:53
原PO於臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，圖中能看到有輛車型較小的車停在路邊，可它停放的姿態卻與其它汽車相差甚遠，雖然車身完整進入了停車格，車頭順位也正確，但就是歪地非常顯眼，讓原PO忍不住爆笑「車子小就是狂阿！隨便停都能在格子裡，我是不是應該換小車？」
許多網友見了照片也隨之爆笑，認為對小車來說停車確實相當方便「市區開這種車就是爽，隨便都好停車」、「沒礙到別人，不能說他錯」、「四個輪胎都在停車格裡，沒問題啊」、「好適合停車技術不好的我」、「而且還沒有出格壓線，很好，通過！」。
此外有人提出是否能一格停兩車的疑惑「如果一個格子停了兩台，不知道開單員會怎麼開？」，過來人用親身經歷回答「2台都開，我跟同事被開過」。
雖然這張照片的停車方式相當有趣，但也提醒民眾停車仍要正常停妥，根據《道路交通安全規則》第112條所述，汽車停車時應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，且其前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得超出四十公分。（編輯：李惠婷）