便當打開「整片大地色」她食慾全沒！老饕卻吃爆：很賺啊
現代人生活相當匆忙，而便當、自助餐因方便又快速，且配菜多樣化的優點，成為外食族、上班族的最愛。不過，就有一名女網友抱怨，前陣子打開便當準備享用時，卻看到「整片大地色」讓她食慾瞬間全沒。但照片曝光後，卻引來老饕們激讚「很強大！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 21:36:03
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己滿懷期待地打開便當盒，但她一掀開便嚇歪直呼「看到這個大地色配色 ，我突然覺得好失望」。從畫面中可見，便當除了白飯以外，其餘食材外表都是大地色系，包括主菜排骨和配菜豆干、豆芽菜等。
但照片曝光後，反而引來老饕們激讚，「你這個便當實在太豐富太香，我就不信你吃一口後會繼續失望」、「看在主菜那麼大塊，我很滿足了」、「這是個好便當，因為沒有三色豆」、「主菜看起來很強大，很賺啊」、「有這麼大的肉，哎呀！罷了！已滿足」、「感覺都很下飯」。
但也有人嚇壞認為，「看到這樣真的倒胃口」、「沒有綠色蔬菜我會沒胃口」、「跟吃土的顏色一樣」、「好像地上撿的」、「真的很慘欸！是我就只吃完排骨、兩口飯，就默默給豬豬了…」。（編輯：陳雅雲）