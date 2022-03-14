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Line收回功能消失？遵照「這規則」不擔心：收好收滿

▲Line收回功能消失了？遵照這規則就不用擔心。 （示意圖／記者張志浩攝）
▲Line收回功能消失了？遵照這規則就不用擔心。 （示意圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-14 22:13:08

Line是大部分台灣人主要的聯絡工具，該軟體也開發出琳瑯滿目的實用小功能，就有位網友發現自己傳訊息給朋友後，部分訊息竟無法順利收回，這讓她相當驚慌，趕緊上網發問，而眾人熱心回覆，並表示目前只有在「這三種」情況下才不能傳送。

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原PO於Dcard中發文，表示發現Line突然不能收回訊息，且不分群組或個人聊天視窗，都有部分無法收回的狀況，這令她相當害怕，向眾人詢問「這樣是正常的嗎……？」

▲大S再婚韓星具俊曄，男方曝光是靠「20年前留下的手機號碼」重新牽起兩人愛火，引起一名網友好奇「20年以上不換電話號碼的人多嗎？」（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲原PO發現自己的Line無法收回部分訊息。（示意圖／pixabay）
內行網友立刻點出重點「超過24小時不行、對方沒更新不行、商業帳號也不行」。據Line官網所述，自己傳出的訊息在24小時內都能收回，若超出時間，手機長壓或電腦右鍵都不會出現「收回」的選項；此外若對方的Line版本過低，也可能導致無法收回的情形發生。

部分人對收回訊息這功能相當感冒「你跟別人面對面聊天不小心說話中傷別人也不能收回啊」、「你知道微信的超過兩分鐘就不能收回了嗎？那你不是要怕死」、「我反而不喜歡看別人收回欸，會一直想知道剛剛別人傳了什麼要跟我說」、「超級討厭那種一次傳很多訊息，但因為在忙沒辦法馬上回對方，過一陣子要回時才發現對方收回好幾條訊息⋯問怎麼了還說沒事。一兩次還好，三天兩頭就在收回真的很煩，要這樣乾脆不要賴」。 （編輯：李惠婷） 

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