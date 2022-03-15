台灣哪牌汽車最冷門？眾喊它「快消失」：整月遇不到一台
汽車銷售市場龐大，日系車、歐洲車、國產車都各有擁護者，近日則有網友發起討論，台灣最冷門的車是哪一牌？多數留言則點名「奇瑞」汽車（CHERY），一整個月在路上都遇不到一台，已經快要在台灣市場中消失。
網友於PTT以「最冷門的車是哪一牌的？」為題發起討論，好奇有哪些汽車品牌雖然有在銷售，卻幾乎沒有在路上看到過蹤跡，而原PO也率先點名奇瑞、別克、TOBE、寶騰都相當冷門，原PO補充，有些牌子冷門但還是看過少數人開，僅有「奇瑞」這品牌真的沒在路上看過。
貼文引發討論，多數網友也認為奇瑞越來越少見到，「奇瑞路上能看到的大概剩apola但也都不年輕了」、「只有看過舊款的奇瑞，但也的確少」。內行網友也貼出數據，實際上根據監理站的「機動車輛登記數」來看，以有正式發售為標準，台灣最冷門的車，應是奇瑞（勝榮），目前登記數量僅剩349台。
也有網友點名，「Pontiac龐帝克，幾十年沒看過了」、「DS大概這三年只看過一次」、「俄系的LADA台灣還不知道有沒有」、「Ds上次看到才發現台灣還有在賣」、「SAAB，只看過門市，路上沒看過」、「馬亨達，沒看過。或是有看過，但當成SKODA或台塑」。（編輯：鍾怡婷）