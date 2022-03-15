LINE好友全變太陽、企鵝？內行曝「用途」 眾狂讚太聰明
LINE在台灣深受許多用戶使用，因為其免費能傳訊息又能通話等功能，成為時下聯繫親友最佳工具，不過你是否有發現，有些人在發出與好友對話時，發現對象常常是一些「太陽」、「企鵝」等等的名稱，那麼對方到底是誰呢？近日，就有網友討論「有沒有不知道LINE截圖可以變身的？」貼文引發熱議。
原PO在Tik Tok貼文指出朋友看到自己LINE截圖的對話，好奇提問「欸！為什麼你的朋友都是叫做什麼太陽、月亮？你的LINE截圖怎麼長這樣啊？」而原PO也親自解答「這其實是LINE截圖的功能，只要簡單操作之後，就能將朋友全部變成不同的隨機圖案，透過轉述文字資訊也相當方便」。
操作方法非常容易上手，只要到好友訊息欄內，點選任一個訊息長按，跳出選項點下「截圖」，接著就能夠選擇要擷取的段落，選完之後，左下方有一個「隱藏訊息」的功能，點選之後就能夠讓好友頭像更改為隨機圖樣，例如企鵝、鉛筆、棕梠樹、太陽等等，如此一來轉傳重要消息時，不用一一傳達，也能夠保護講話的當事人喔！
貼文一出，網友紛紛回應「長知識啦！每次轉傳訊息都要自己再打一次」、「感謝你！我一直很困惑的問題！學到了」、「難怪想說怎麼每次看別人發，好友都是鉛筆之類的XD」、「學到了！可以轉傳壞話了XD」、「很棒欸這功能」、「這功能很久了，轉傳重要訊息很好用，偶爾也會拿來八卦時使用哈哈」、「這功能很久了，但我也是三個月前才會用哈哈」、「好聰明的功能，又被我學到一招了，讚」。（編輯：張嘉哲）