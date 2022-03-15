校排倒數「考上國立師大」！眾見成績單全跪：玩3年值得
高中學測成績日前已經公布並開放查詢，除了高三生來到選系、選校或指考的交叉路口外，不少已經歷過此階段的人也會回想自己的高中生活，對此就有網友分享自己的成績單，並表示自己「玩了3年」，排名都是倒數，但她考上的大學被挖出後，眾人紛紛驚呼「有神快拜」。
一名女網友在Dcard發文分享，最近在找戶口名簿時，意外翻到了被壓在最下層的高中成績單，她好奇看了看後，發現「名次除以人數永遠等於完美的1，別人是PR99，我是在校99% = =連肄業證書都沒拿到」，原PO也感嘆的說「高中三年都在玩，現在想想，真想回去敲醒當初的自己」。
原PO在文中也分享成績單照片，只見她3年成績大約都在50幾分，班上27位同學中，排名也是最後一名，對此也有其他網友好奇原PO最後考上那間大學，而她也透過截圖回覆「指考上國立某間師範大學」，頓時引爆話題。
網友紛紛在留言區討論「太誇張，這樣上國立」、「妳高中一定是唸好學校，最後一名考上師範大學」、「別鬱卒了，至少高中過得很開心，大學也是不錯的」、「好羨慕，天賦好的話一讀書就能找到自己的方法且很有效率」、「這樣也好，以後出社會很難像高中這樣玩了」、「真的是高手雲集」、「最頂尖的後段，但又屌打第一志願」。（編輯：張志浩）